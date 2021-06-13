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    Позволит ли «Бруклин» своему сопернику сравнять счет в серии?

    «Милуоки» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч плей-офф НБА 13 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бруклин»
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    Кайри Ирвинг
    В воскресенье, 13 июня, «Милуоки» примет «Бруклин» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 22:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    Потерпев два выездных поражения (107:115 и 86:125), показалось, что «Милуоки» обречен на провал.

    Впрочем, победа в третьей игре (86:83) дает подопечным Майка Буденхольцера определенные надежды на борьбу за выход в финал конференции.

    Несмотря на то, что «Бакс» реализовали всего 6 из 31 броска из-за дуги, им удалось навязать жесткую борьбу у своего кольца и максимально снизить результативность соперника.

    У «Милуоки» лучшим по набранным очкам стал Крис Миддлтон — 35 очков и 15 подборов. Немного от него отстал Яннис Адетокунбо — 33 очка и 14 подборов.

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    После травм у «Бакс» восстанавливаются Джордан Нвора и Сэм Меррилл, тогда как Донте Дивинченцо выбыл до конца сезона.

    «Бруклин»

    Поражение в третьем матче (83:86) должно немного отрезвить «Бруклин», который после уверенных домашних побед верил, что сможет избежать малейших проблем.

    Однако в третьем матче «Нетс» реализовали всего 8 трехочковых из 32. Кевин Дюрант набрал 30 очков, Кайри Ирвинг — 22, а Брюс Браун — 16, но все остальные сыграли ужасно.

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    • Особенно плохую игру выдал Джо Харрис, отметившийся 3 баллами при 1 заброшенном броске из 11.

    У «Бруклина» в лазарете остаются Джеймс Харден и Джефф Грин, которые рискуют не сыграть в четвертой встрече. Спенсер Динвидди вернется на площадку только в новом сезоне.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.83, победа «Милуоки» — 2.02.

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    Здесь можно провести параллели с серией, в которой «Нетс» обыграли «Бостон». Тогда подопечные Стива Нэша тоже отдали третью игру, но исправились в четвертой.

    В этот раз от «Бруклина» тоже можно ожидать повышения качества игры. Почему? Да потому что в третьем матче он сыграл уж очень нетипично для себя, набрав скромные 83 очка.

    Кроме того, вряд ли «Бакс» удастся сохранить столь высокий уровень игры в обороне и рассчитывать на такую же результативность от Миддлтона и Янниса. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Альтернативной может стать ставка «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 114,5» за 1.83.

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