В пятницу, 11 июня, «Милуоки» примет «Бруклин» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

Баскетболисты «Милуоки» в гостях поочередно проиграли 107:115 и 86:125 и теперь уступают «Бруклину» в серии 0-2.

Неужели «Нетс» настолько хороши, или «Бакс» настолько плохи? Скорее всего, это комбинация того и другого.

Оборона «Милуоки» не оказала достойного сопротивления сопернику, а в атаке подопечные Майка Буденхольцера реализовали всего 44 процента бросков с игры и 29 процентов из-за дуги.

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Во второй игре Яннис Адетокунбо набрал всего 18 очков и сделал 11 подборов. Это намного ниже его средних показателей. Крис Миддлтон тоже был плох — 17 очков, да и Джру Холидей явно не блистал — 13 баллов.

До конца сезона у «Милуоки» выбыл Донте Дивинченцо. Также травму залечивает Джордан Нвора.

«Бруклин»

«Бруклин» разрушил надежды многих болельщиков на интригующий ход серии, когда полностью доминировал над «Милуоки» в двух домашних матчах.

«Нетс» потеряли Джеймса Хардена, но это не стало для них проблемой. Они все равно реализовали 52 процента бросков и забросили 21 трехочковый во второй встрече.

Кевин Дюрант записал на свой счет 32 очка при 6 передачах. Кайри Ирвинг добавил 22 очка, а у Джо Харриса и Брюса Брауна было по 13 очков.

Харден и Джефф Грин, скорее всего, не сыграют и в третьем матче. Спенсер Динвидди выбыл до конца сезона.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.66, победа «Бруклина» — 2.30.

Как видим, эксперты все еще рассчитывают на оживление «Бакс», но после двух столь невнятных игр с трудом верится в то, что подопечные Майка Буденхольцера возродят интригу.

Конечно, им хочется избежать «баранки», однако мы пока больше верим в «Нетс», у которых идет игра даже без травмированного Хардена. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой +3,5» за 1.85.

Также возьмем «тотал Кевина Дюранта больше 32,5» за 1.90. Именно он является ведущим игроком «Бруклина», которого очень сложно остановить даже при плотной защите.