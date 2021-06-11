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    Возродит ли «Милуоки» интригу?

    «Милуоки» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф НБА 11 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бруклин»
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    Джеймс Харден и Кевин Дюрант
    В пятницу, 11 июня, «Милуоки» примет «Бруклин» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    Баскетболисты «Милуоки» в гостях поочередно проиграли 107:115 и 86:125 и теперь уступают «Бруклину» в серии 0-2.

    Неужели «Нетс» настолько хороши, или «Бакс» настолько плохи? Скорее всего, это комбинация того и другого.

    Оборона «Милуоки» не оказала достойного сопротивления сопернику, а в атаке подопечные Майка Буденхольцера реализовали всего 44 процента бросков с игры и 29 процентов из-за дуги.

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    Во второй игре Яннис Адетокунбо набрал всего 18 очков и сделал 11 подборов. Это намного ниже его средних показателей. Крис Миддлтон тоже был плох — 17 очков, да и Джру Холидей явно не блистал — 13 баллов.

    До конца сезона у «Милуоки» выбыл Донте Дивинченцо. Также травму залечивает Джордан Нвора.

    «Бруклин»

    «Бруклин» разрушил надежды многих болельщиков на интригующий ход серии, когда полностью доминировал над «Милуоки» в двух домашних матчах.

    «Нетс» потеряли Джеймса Хардена, но это не стало для них проблемой. Они все равно реализовали 52 процента бросков и забросили 21 трехочковый во второй встрече.

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    • Кевин Дюрант записал на свой счет 32 очка при 6 передачах. Кайри Ирвинг добавил 22 очка, а у Джо Харриса и Брюса Брауна было по 13 очков.

    Харден и Джефф Грин, скорее всего, не сыграют и в третьем матче. Спенсер Динвидди выбыл до конца сезона.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.66, победа «Бруклина» — 2.30.

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    Как видим, эксперты все еще рассчитывают на оживление «Бакс», но после двух столь невнятных игр с трудом верится в то, что подопечные Майка Буденхольцера возродят интригу.

    Конечно, им хочется избежать «баранки», однако мы пока больше верим в «Нетс», у которых идет игра даже без травмированного Хардена. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой +3,5» за 1.85.

    Также возьмем «тотал Кевина Дюранта больше 32,5» за 1.90. Именно он является ведущим игроком «Бруклина», которого очень сложно остановить даже при плотной защите.

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