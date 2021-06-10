В четверг, 10 июня, «Финикс» примет «Денвер» во втором матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 04:30 по московскому времени. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Выбив в первом раунде «Лейкерс» (4-2), баскетболисты «Финикса» успешно начали серию против «Денвера» (122:105).

«Санз» уступали к большому перерыву и в начале третьей четверти, когда счет был 60:70, но в концовке сплотились и не оставили сопернику ни единого шанса.

Крис Пол завершил встречу с 21 очком и 11 передачами, в то время как Микал Бриджес добавил 23 очка, забросив 8 из 12 бросков с игры.

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Также стоит выделить Деандре Эйтона, который оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов, и Девина Букера, отметившегося 21 баллом.

У «Финикса» после травмы колена восстанавливается Абдель Надер, который не вернется в строй раньше 18 июня.

«Денвер»

«Денвер» в первом раунде с плей-офф с «Портлендом» (4-2) тоже стартовал с поражения, но затем переломил ход серии.

Одной из причин провала «Наггетс» в первой игре с «Финиксом» была беззубая игра Николы Йокича, который записал на свой счет 22 очка и 9 подборов, но во второй набрал всего 5 баллов, а за 36 игровых минут сделал лишь 3 результативные передачи.

Вторым по результативности у гостей стал Аарон Гордон с 18 очками, Майкл Портер добавил 15 баллов, а Факундо Кампаццо — 14.

Звездный защитник «Денвера» Джамал Маррей выбыл до конца сезона. При этом в клубе надеются на скорейшее возвращение в строй Уилла Бартона и Пи Джея Дозьера.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.44, победа «Денвера» — 2.80.

Йокич пообещал, что во второй игре сыграет агрессивнее, а это значит, что результативность «Наггетс» должна увеличиться.

При этом «Санз» тоже есть куда расти, ведь тот же Букер способен на большее, чем 1 реализованный трехочковый бросок из 4.

Нам кажется, что команды легко превзойдут тотал первой встречи, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 221,5» за 1.90.

Также попробуем ставку «индивидуальный тотал "Денвера" больше 106,5» за 1.71.