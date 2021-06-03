В четверг, 3 июня, «Нью-Йорк» примет «Атланту» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Для «Нью-Йорка» наступил тот период, когда проигрывать больше нельзя, ведь поражение означает вылет и прекращение борьбы за трофей.

В настоящее время «Никс» уступают «Атланте» в серии со счетом 1-3. На минувших выходных команда Тома Тибодо потерпела два поражения в гостях у соперника, в том числе в воскресенье со счетом 96:113.

Самым результативным у проигравших стал Джулиус Рэндл с 23 очками, 10 подборами и 7 передачами. Ар Джей Барретт добавил 21 балл, а Деррик Роуз — 18 очков и 6 передач.

При этом «Никс» реализовали только 42 процента бросков с игры и выполнили гораздо меньше подборов (39 против 48).

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После травмы у «Нью-Йорка» восстанавливается только Митчелл Робинсон, который вернется в строй в середине июня.

«Атланта»

«Атланта» начала серию первого раунда с победы и ничьей в «Нью-Йорке», зато у себя дома выиграла дважды и поставила себя в идеальное положение.

Накануне команда Нэйта Макмиллана не оставила сопернику ни единого шанса (113:96), забросив 15 трехочковых.

Лучшим стал Трей Янг, записавший на свой счет 27 очков и 9 передач. Хорошую игру провел Джон Коллинз, отметившись 22 баллами и 8 подборами, а Данило Галлинари очень помог со скамейки запасных — 21 очко.

У «Атланты» до 8 июня выбыл Кэм Реддиш. В этом сезоне больше не сыграет Брэндон Гудвин.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.85, победа «Атланты» — 2.00.

«Никс» сейчас загнаны в угол, поэтому вынуждены бороться максимально ожесточенно и выкладываться на 100 процентов.

У «Хоукс» есть возможность немного отдохнуть и закрыть серию уже дома. Но зачем так рисковать и вселять в соперника уверенность?

Игры в Атланте показали, что у Нэйта Макмиллана более боеспособный коллектив, тогда как «Нью-Йорк» держится на плаву за счет Деррика Роуза, в то время как Джулиус Рэндл не похож на самого себя. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Атланты" больше 102,5» за 1.82.