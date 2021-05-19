ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансферный дайджест. 11-17 мая Алиссон принес драматичную победу «Ливерпулю»«Футбол, черт возьми»: Судьба теперь с Алиссоном и «Ливерпулем» Лионель МессиБедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул
  • 18:02
    • Федерация футбола Италии продлила контракт с наставником национальной сборной
  • 21:50
    • Глава Немецкого футбольного союза, сравнивший своего заместителя с нацистским судьей, подал в отставку
  • 20:52
    • Россияне выиграли мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на ЧЕ
  • 20:48
    • Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
  • 17:38
    • Гинер взял на себя ответственность за неудачи ЦСКА
  • 16:52
    • СМИ: Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории
  • 16:22
    • Ловрен, Влашич и Пашалич — в заявке Хорватии на Евро-2020
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Вашингтон» в плей-офф НБА?

    «Бостон» — «Вашингтон». Прогноз (1.80) и ставки на матч плей-ин НБА 19 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брэдли Бил
    В среду, 19 мая, «Бостон» примет «Вашингтон» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 04:00 по московскому времени. «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 36 побед и 36 поражений.

    Некоторое время «Селтикс» были среди лидеров, но с 7 апреля одержали 11 побед в 21 матче, притом восемь поражений пришлись на последние 13 встреч.

    Накануне подопечные Брэда Стивенса уступили «Нью-Йорку» (92:96), играя резервным составом, в котором самым результативным с 18 баллами стал Джабари Паркер.

    Все прогнозы на НБА

    У «Бостона» до конца сезона выбыл Джейлен Браун. Остальные игроки должны быть в строю к среде.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» финишировал восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 38 поражениями.

    Команда Скотта Брукса как раз неудачно начала регулярный чемпионат, а ближе к апрелю разыгралась. Ее самая длительная победная серия насчитывала восемь матчей, а в своей последней игре она обыграла «Шарлотт» (115:110).

  • Трансферный дайджест. 11-17 мая
  • Покинет ли Париж аргентинский бомбардир, потеряет ли «Боруссия» молодую звезду, удержит ли «Зенит» вратаря и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • Вернувшийся после травмы Брэдли Бил набрал 25 очков, а Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл из 23 очков, 15 подборов и 10 результативных передач.

    Среди травмированных у «Вашингтона» значится Томас Брайант, Дени Авдия и Рауль Нето, хотя двое последних вскоре должны вернуться в строй.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.93, победа «Вашингтона» — 2.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Нам же кажется, что «Селтикс» будет сложно резко включиться в борьбу. Подопечные Брэда Стивенса так неряшливо играли в течении пары месяцев, что сдержать набравших ход «Уизардс» им будет крайне тяжело.

    Уэстбрук и Бил кажутся более готовыми к борьбе в плей-офф, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +2,5» за 1.80.

    Кроме того, можно отдельно поставить на высокую результативность Била, который почти наверняка наберет под 40 очков, ведь является главной атакующей опцией команды. От Уэсбрука же можно ожидать очередного трипл-дабла, что тоже можно рассмотреть как вариант ставки.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Монфис — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бонзи — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Картахена — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     «Спартак» — «Химки»
  • Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой
    • 02:09 11/05/2021     «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
  • Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство
    • 04:04 12/05/2021
    «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Выйдет ли «Вашингтон» в плей-офф НБА?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры