В среду, 19 мая, «Бостон» примет «Вашингтон» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 04:00 по московскому времени. «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 36 побед и 36 поражений.

Некоторое время «Селтикс» были среди лидеров, но с 7 апреля одержали 11 побед в 21 матче, притом восемь поражений пришлись на последние 13 встреч.

Накануне подопечные Брэда Стивенса уступили «Нью-Йорку» (92:96), играя резервным составом, в котором самым результативным с 18 баллами стал Джабари Паркер.

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У «Бостона» до конца сезона выбыл Джейлен Браун. Остальные игроки должны быть в строю к среде.

«Вашингтон»

«Вашингтон» финишировал восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 38 поражениями.

Команда Скотта Брукса как раз неудачно начала регулярный чемпионат, а ближе к апрелю разыгралась. Ее самая длительная победная серия насчитывала восемь матчей, а в своей последней игре она обыграла «Шарлотт» (115:110).

Вернувшийся после травмы Брэдли Бил набрал 25 очков, а Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл из 23 очков, 15 подборов и 10 результативных передач.

Среди травмированных у «Вашингтона» значится Томас Брайант, Дени Авдия и Рауль Нето, хотя двое последних вскоре должны вернуться в строй.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.93, победа «Вашингтона» — 2.14.

Нам же кажется, что «Селтикс» будет сложно резко включиться в борьбу. Подопечные Брэда Стивенса так неряшливо играли в течении пары месяцев, что сдержать набравших ход «Уизардс» им будет крайне тяжело.

Уэстбрук и Бил кажутся более готовыми к борьбе в плей-офф, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +2,5» за 1.80.

Кроме того, можно отдельно поставить на высокую результативность Била, который почти наверняка наберет под 40 очков, ведь является главной атакующей опцией команды. От Уэсбрука же можно ожидать очередного трипл-дабла, что тоже можно рассмотреть как вариант ставки.