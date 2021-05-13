В четверг, 13 мая, «Юта» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 50 побед и 19 поражений.

Главный тренер «Джаз» Куин Снайдер столкнулся с целым рядом травм, однако на настрое его подопечных это почти не отразилось.

В конце прошлой недели «Юта» обыграла «Хьюстон» (124:116), одержав пятую победу подряд, и лишь накануне она уступила «Голден Стэйт» (116:119).

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Лучшим в составе проигравшей команды стал Джордан Кларксон, набравший 41 очко. Боян Богданович добавил 27 баллов, а Руди Гобер оформил дабл-дабл — 10 очков и 16 подборов.

После травм у «Юты» восстанавливаются Донован Митчелл, Майк Конли и Джуван Морган.

«Портленд»

«Портленд» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 40 победами и 29 поражениями.

«Трэйл Блэйзерс» выиграли восемь из девяти последних матчей и сделали серьезный шаг навстречу прямому попаданию в плей-офф, увеличив отрыв от «Лейкерс».

Последней жертвой подопечных Терри Стоттса стал «Хьюстон» (140:129). Самым результативным с 34 очками, 9 подборами и 6 передачами стал Дамиан Лиллард. У Си Джей Макколлума и Нормана Пауэлла по 28 очков, а у Юсуфа Нуркича — 22.

«Портленд» пока не может рассчитывать на Зака Коллинса. Под вопросом остается участие в матче Кармело Энтони и Нассира Литтла.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.51, победа «Портленда» — 2.42.

«Трэйл Блэйзерс» набрали отличный ход на финише сезона, чтобы ворваться в топ-6 Западной конференции, но расслабляться рано. Их все еще могут опередить «Лейкерс», поэтому важно не отпускать педаль газа.

Да, соперником «Портленда» будет лидер конференции. Впрочем, «Юта» почти наверняка не отдаст свою первую строчку.

Главным преимуществом команды Терри Стоттса станет глубина состава, которой у «Джаз» сейчас нет из-за отсутствия некоторых лидеров. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.85.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Портленда" больше 112,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.