ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме «Спартак» — «Химки»Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
  • 21:10
    • Источник: Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту
  • 17:53
    • Черчесов объяснил невызов в сборную Гильерме
  • 13:35
    • Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020
  • 16:49
    • СМИ: Месси склоняется к продлению контракта с «Барселоной»
  • 16:18
    • Бой Джошуа и Фьюри состоится в августе
  • 16:02
    • Защитник «Реала» выбыл до конца сезона
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Портленд» у лидера конференции?

    «Юта» — «Портленд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Портленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Си Джей Макколлум
    В четверг, 13 мая, «Юта» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 50 побед и 19 поражений.

    Главный тренер «Джаз» Куин Снайдер столкнулся с целым рядом травм, однако на настрое его подопечных это почти не отразилось.

    В конце прошлой недели «Юта» обыграла «Хьюстон» (124:116), одержав пятую победу подряд, и лишь накануне она уступила «Голден Стэйт» (116:119).

    Все прогнозы на НБА

    Лучшим в составе проигравшей команды стал Джордан Кларксон, набравший 41 очко. Боян Богданович добавил 27 баллов, а Руди Гобер оформил дабл-дабл — 10 очков и 16 подборов.

    После травм у «Юты» восстанавливаются Донован Митчелл, Майк Конли и Джуван Морган.

    «Портленд»

    «Портленд» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 40 победами и 29 поражениями.

    «Трэйл Блэйзерс» выиграли восемь из девяти последних матчей и сделали серьезный шаг навстречу прямому попаданию в плей-офф, увеличив отрыв от «Лейкерс».

  • Список Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме
  • Реакция споривных СМИ на расширенный состав сборной России на Евро-2021
  • Сегодня

    • Последней жертвой подопечных Терри Стоттса стал «Хьюстон» (140:129). Самым результативным с 34 очками, 9 подборами и 6 передачами стал Дамиан Лиллард. У Си Джей Макколлума и Нормана Пауэлла по 28 очков, а у Юсуфа Нуркича — 22.

    «Портленд» пока не может рассчитывать на Зака Коллинса. Под вопросом остается участие в матче Кармело Энтони и Нассира Литтла.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.51, победа «Портленда» — 2.42.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Трэйл Блэйзерс» набрали отличный ход на финише сезона, чтобы ворваться в топ-6 Западной конференции, но расслабляться рано. Их все еще могут опередить «Лейкерс», поэтому важно не отпускать педаль газа.

    Да, соперником «Портленда» будет лидер конференции. Впрочем, «Юта» почти наверняка не отдаст свою первую строчку.

    Главным преимуществом команды Терри Стоттса станет глубина состава, которой у «Джаз» сейчас нет из-за отсутствия некоторых лидеров. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.85.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Портленда" больше 112,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Виннипег — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Брэди — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Синнер — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • Вчера в 02:02
    «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Портленд» у лидера конференции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры