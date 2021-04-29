ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаПадение зимнего чемпиона. «Милан» рискует остаться без Лиги чемпионов «Барселона» — потенциальный лидер Примеры«Барселона» подрежет Мадрид на финише «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матчеСистема дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
  • 20:47
    • Бензема и Винисиус сыграют в атаке «Реала» против «Челси»
  • 20:59
    • Неймар — о новом контракте с ПСЖ: Вопрос почти улажен
  • 18:52
    • СМИ: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова
  • 17:50
    • ЦСКА отреагировал на сообщения о конфликте в клубе
  • 17:33
    • Полузащитник сборной России заразился коронавирусом
  • 15:23
    • «Ливерпуль» отчитался об убытках в 46 миллионов фунтов
  • 15:09
    • Пять игроков покинули сбор команды России перед ЧМ в Латвии
    Все новости спорта

    Остались ли у «Финикса» силы после изнурительной поездки?

    «Финикс» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Букер
    В четверг, 29 апреля, «Финикс» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 18 поражений.

    Баскетболисты «Санз» только вернулись домой после изнурительного турне по Восточному побережью, во время которого они трижды выиграли и дважды проиграли.

    Свою поездку подопечные Монти Уильямса закончили победой над «Нью-Йорк Никс» (118:110), которому не удалось продлить победную серию.

    Лучшим у победителей стал Девин Букер, набравший 33 очка. 21 очко добавил Микал Бриджес, 20 баллов — Крис Пол.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Финикса» восстанавливаются Лэнгстон Гэллоуэй, Абдель Надер и Джей Краудер.

    «Клипперс»

    «Клипперс» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами и 20 поражениями.

    Команда Тайрона Лю выиграла четыре матча подряд и 11 из последних 12 перед тем, как оступиться в Нью-Орлеане (103:120).

  • Падение зимнего чемпиона. «Милан» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • Поражение от «Лацио» отбросило команду Стефано Пиоли на пятое место в Серии А
  • Сегодня

    • В игре с «Пеликанс» калифорнийцы потеряли Пола Джорджа из-за травмы лодыжки, но хорошая новость заключается в том, что обследование не выявило серьезных проблем, поэтому он должен полететь в Аризону. «Клипперс» также играли без Кавая Леонарда, который выбыл до мая.

    Ярким пятном «Клипперс» в Нью-Орлеане стал Демаркус Казинс, который провел свою лучшую игру в майке новой команды — 16 очков и 11 подборов.

    Также в лазарете калифорнийцев находятся Николя Батюм, Джей Скрабб, Серж Ибака и Патрик Беверли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: побед «Финикса» — 1.41, победа «Клипперс» — 3.24.

    «Санз» потратили много сил во время недавнего турне, и поражения от «Бостона» и «Бруклина» немного выбили команду из колеи.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Однако успех во встрече с «Никс» должен оказать положительный эффект перед важными играми с «Клипперс» и «Джаз».

    Мы отдадим предпочтение «Финиксу», несмотря на то, что в этом сезоне он уже дважды проиграл подопечным Тайрона Лю.

    Калифорнийцы пока не могут рассчитывать на Леонарда, да и Джордж после повреждения вряд ли будет готов на 100 процентов. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Фаренсе — Портимоненси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Коламбус — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Томь — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Олимпик Д — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алания — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • Вчера в 14:56     Джордан Ларссон
  • Дерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА
    • Вчера в 01:38
    «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.04.2021. Прогнозы на баскетбол. Остались ли у «Финикса» силы после изнурительной поездки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры