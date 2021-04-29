«Финикс»
«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 18 поражений.
Баскетболисты «Санз» только вернулись домой после изнурительного турне по Восточному побережью, во время которого они трижды выиграли и дважды проиграли.
Свою поездку подопечные Монти Уильямса закончили победой над «Нью-Йорк Никс» (118:110), которому не удалось продлить победную серию.
Лучшим у победителей стал Девин Букер, набравший 33 очка. 21 очко добавил Микал Бриджес, 20 баллов — Крис Пол.
После травм у «Финикса» восстанавливаются Лэнгстон Гэллоуэй, Абдель Надер и Джей Краудер.
«Клипперс»
«Клипперс» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами и 20 поражениями.
Команда Тайрона Лю выиграла четыре матча подряд и 11 из последних 12 перед тем, как оступиться в Нью-Орлеане (103:120).
В игре с «Пеликанс» калифорнийцы потеряли Пола Джорджа из-за травмы лодыжки, но хорошая новость заключается в том, что обследование не выявило серьезных проблем, поэтому он должен полететь в Аризону. «Клипперс» также играли без Кавая Леонарда, который выбыл до мая.
Ярким пятном «Клипперс» в Нью-Орлеане стал Демаркус Казинс, который провел свою лучшую игру в майке новой команды — 16 очков и 11 подборов.
Также в лазарете калифорнийцев находятся Николя Батюм, Джей Скрабб, Серж Ибака и Патрик Беверли.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: побед «Финикса» — 1.41, победа «Клипперс» — 3.24.
«Санз» потратили много сил во время недавнего турне, и поражения от «Бостона» и «Бруклина» немного выбили команду из колеи.
Однако успех во встрече с «Никс» должен оказать положительный эффект перед важными играми с «Клипперс» и «Джаз».
Мы отдадим предпочтение «Финиксу», несмотря на то, что в этом сезоне он уже дважды проиграл подопечным Тайрона Лю.
Калифорнийцы пока не могут рассчитывать на Леонарда, да и Джордж после повреждения вряд ли будет готов на 100 процентов. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.85.