В четверг, 29 апреля, «Финикс» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 18 поражений.

Баскетболисты «Санз» только вернулись домой после изнурительного турне по Восточному побережью, во время которого они трижды выиграли и дважды проиграли.

Свою поездку подопечные Монти Уильямса закончили победой над «Нью-Йорк Никс» (118:110), которому не удалось продлить победную серию.

Лучшим у победителей стал Девин Букер, набравший 33 очка. 21 очко добавил Микал Бриджес, 20 баллов — Крис Пол.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Лэнгстон Гэллоуэй, Абдель Надер и Джей Краудер.

«Клипперс»

«Клипперс» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами и 20 поражениями.

Команда Тайрона Лю выиграла четыре матча подряд и 11 из последних 12 перед тем, как оступиться в Нью-Орлеане (103:120).

В игре с «Пеликанс» калифорнийцы потеряли Пола Джорджа из-за травмы лодыжки, но хорошая новость заключается в том, что обследование не выявило серьезных проблем, поэтому он должен полететь в Аризону. «Клипперс» также играли без Кавая Леонарда, который выбыл до мая.

Ярким пятном «Клипперс» в Нью-Орлеане стал Демаркус Казинс, который провел свою лучшую игру в майке новой команды — 16 очков и 11 подборов.

Также в лазарете калифорнийцев находятся Николя Батюм, Джей Скрабб, Серж Ибака и Патрик Беверли.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: побед «Финикса» — 1.41, победа «Клипперс» — 3.24.

«Санз» потратили много сил во время недавнего турне, и поражения от «Бостона» и «Бруклина» немного выбили команду из колеи.

Однако успех во встрече с «Никс» должен оказать положительный эффект перед важными играми с «Клипперс» и «Джаз».

Мы отдадим предпочтение «Финиксу», несмотря на то, что в этом сезоне он уже дважды проиграл подопечным Тайрона Лю.

Калифорнийцы пока не могут рассчитывать на Леонарда, да и Джордж после повреждения вряд ли будет готов на 100 процентов. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.85.