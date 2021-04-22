В четверг, 22 апреля, «Вашингтон» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 02:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 24 победы и 33 поражения.

Команда Скотта Брукса выиграла пять последних матчей, а накануне расправилась с «Оклахомой» (119:107).

Самым результативным у победителей стал Брэдли Бил, набравший 30 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 13 очков, 17 передач и 11 подборов.

Все прогнозы на НБА

За «Вашингтон» из-за травм не готовы играть Руи Хатимура и Томас Брайант.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 29 поражениями.

В шести последних матчах подопечные Стива Керра одержали пять побед, проиграв за этот период только «Бостону» (114:119).

В начале этой недели «Уорриорз» порадовали победой над «Филадельфией» (107:96), которая вновь играла без Тобиаса Харриса.

Героем встречи стал Стеф Карри, записавший себе в актив 49 очков при 10 реализованных трехочковых бросках. Также выделялся Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл — 16 очков и 10 подборов.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Хуан Тоскано-Андерсон, Эрик Пэскелл, Джеймс Уайзмен и Клэй Томпсон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.88, победа «Вашингтона» — 2.21.

Игра важна для обеих команд, которые на заключительном отрезке сезона пытаются завоевать путевку в плей-офф.

«Уизардс» начали побеждать во многом благодаря своему звездному дуэту в составе Уэсбрука и Била, тогда как «Уорриорз» на своих плечах тащит Карри.

Поскольку обе команды делают ставку на игру в атаке, наш прогноз и ставка — «тотал больше 238,5» за 1.79.

В начале апреля в упорном матче «Вашингтон» победил со счетом 110:107, но тогда столичной команде сразу 22 балла принес ныне травмированный Хатимура. Учитывая данный факт, можно попробовать ставку «победа гостей», которым хочется взять реванш.