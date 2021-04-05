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    Справится ли «Бостон» с прямым конкурентом?

    «Бостон» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Шарлотт»
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    Джейсон Тейтум
    В понедельник, 5 апреля, «Бостон» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 01:00 по московскому времени. «Бостон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 24 победы и 25 поражений.

    Неделя для подопечных Брэда Стивенса началась с поражений от «Нью-Орлеана» (109:115) и «Далласа» (108:113), но затем они обыграли «Хьюстон» (118:102).

    Самым результативным стал Джейсон Тейтум с 26 очками и 9 подборами. Новичок команды Эван Фурнье добавил в копилку 23 балла, Джейлен Браун — дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

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    Участие Брауна в ближайшем матче остается под вопросом из-за повреждения колена. Точно на паркет не выйдут Тристан Томпсон и Семи Оджелей.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 23 поражениями.

    В семи последних матчах команда Джеймса Боррего проиграла лишь дважды, притом признанным лидерам — «Финиксу» (97:101) и «Бруклину» (89:111).

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    • Накануне «Хорнетс» обыграли «Индиану» (114:97), когда Майлс Бриджес оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов, Коди Зеллер набрал 17 очков, а Терри Розир — 15.

    У «Шарлотт» травмы залечивают Малик Монк и Ламело Болл. Рискует не сыграть и Гордон Хэйворд.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.48, победа «Шарлотт» — 2.90.

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    «Селтикс» обязаны реализовывать преимущество домашней площадки в поединке с прямым конкурентом. Однако нестабильный сезон говорит нам о том, что у подопечных Брэда Стивенса могут возникнуть проблемы.

    «Хорнетс» хоть и рискуют остаться без Хэйворда, но все равно остаются довольно грозной силой, а их недавняя уверенная победа над «Индианой» и вовсе внушает оптимизм. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +5,5» за 1.85.

    Также можно немного рискнуть и взять чистую победу гостей. Раз уж «Бостон» позволяет себе проигрывать «Нью-Орлеану», то поражение от «Шарлотт» никого не удивит.

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