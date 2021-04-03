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    Готов ли «Портленд» остановить Янниса?

    «Портленд» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Милуоки»
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    Си Джей Макколлум
    В субботу, 3 апреля, «Портленд» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 18 поражений.

    «Трэйл Блэйзерс» одержали четыре победы в четырех последних матчах, а накануне они обыграли «Детройт» (124:101).

    Дамиан Лиллард оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 передач, Си Джей Макколлум добавил 24 очка, а Кармело Энтони и Роберт Ковингтон — по 16.

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    После травм у «Портленда» восстанавливаются Зак Коллинз и Нассир Литтл.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 30 победами и 17 поражениями.

    В конце марта подопечные Майка Буденхольцера без шансов проиграли «Клипперс» (105:129), а уже в апреле одолели истощенную команду «Лейкерс» (112:97).

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    • «Бакс» реализовали 53 процента бросков с игры, тогда как «Лейкерс» — всего 40 процентов. Самым результатам с 28 очками стал Джру Холидей, а Яннис Адетокумбо отметился 25 баллами и 10 подборами.

    У «Милуоки» травмы залечивают Бобби Портис, Пи Джей Такер и Родион Куруч.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.59, победа «Портленда» — 2.80.

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    В февральской встрече этих команд «Трэйл Блэйзерс» не имели никаких шансов, но тогда они играли без Макколлума и Юсуфа Нуркича.

    Сейчас же команда Терри Стоттса заметно преобразилась, но самое главное, что травмы лидеров остались в прошлом. Теперь в ее составе есть большие ребята, способные справиться с Яннисом, а с приходом Нормана Пауэлла у нее еще и улучшилось качество броска.

    «Милуоки» проводят тяжелую выездную серию, поэтому мы не удивимся, если он проиграет. Наш прогноз и ставка – «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.97.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Портленда" больше 117,5» за 1.89.

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