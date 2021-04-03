«Портленд»
«Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 18 поражений.
«Трэйл Блэйзерс» одержали четыре победы в четырех последних матчах, а накануне они обыграли «Детройт» (124:101).
Дамиан Лиллард оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 передач, Си Джей Макколлум добавил 24 очка, а Кармело Энтони и Роберт Ковингтон — по 16.
После травм у «Портленда» восстанавливаются Зак Коллинз и Нассир Литтл.
«Милуоки»
«Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 30 победами и 17 поражениями.
В конце марта подопечные Майка Буденхольцера без шансов проиграли «Клипперс» (105:129), а уже в апреле одолели истощенную команду «Лейкерс» (112:97).
«Бакс» реализовали 53 процента бросков с игры, тогда как «Лейкерс» — всего 40 процентов. Самым результатам с 28 очками стал Джру Холидей, а Яннис Адетокумбо отметился 25 баллами и 10 подборами.
У «Милуоки» травмы залечивают Бобби Портис, Пи Джей Такер и Родион Куруч.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.59, победа «Портленда» — 2.80.
В февральской встрече этих команд «Трэйл Блэйзерс» не имели никаких шансов, но тогда они играли без Макколлума и Юсуфа Нуркича.
Сейчас же команда Терри Стоттса заметно преобразилась, но самое главное, что травмы лидеров остались в прошлом. Теперь в ее составе есть большие ребята, способные справиться с Яннисом, а с приходом Нормана Пауэлла у нее еще и улучшилось качество броска.
«Милуоки» проводят тяжелую выездную серию, поэтому мы не удивимся, если он проиграет. Наш прогноз и ставка – «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.97.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Портленда" больше 117,5» за 1.89.