«Денвер»
«Денвер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 22 матча из 38.
Подопечные Майка Мэлоуна с конца февраля одержали пять побед подряд, но их серия прервалась в недавней встрече с «Далласом» (103:116).
И если Никола Йокич отметился 26 очками, 11 передачами и 8 подборами, то Джамал Маррей набрал лишь 10 баллов, реализовав 4 броска с игры из 13.
В лазарете «Денвера» находятся Гэри Харрис, Монте Моррис и Ар Джей Хэмптон, но все они сохраняют шанс выйти на паркет.
«Индиана»
«Индиана» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 20 поражениями.
Команда Нэйта Бьоркгрена в восьми последних матчах потерпела сразу шесть поражений, в том числе от «Денвера» (103:113) 5 марта.
А вот накануне «Пэйсерс» приятно удивили победой над «Финиксом» (122:111). Лучшим в составе победителей стал Домантас Сабонис, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 13 подборов и 10 передач.
После травм у «Индианы» восстанавливаются Джереми Лэмб и Ти Джей Уоррен.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.51, победа «Индианы» — 3.10.
Совсем недавно «Пэйсерс» проиграли «Наггетс» с разницей в 10 баллов, но тогда игра явно не пошла ни у Сабониса, ни у Брогдона.
Теперь же, когда они здорово сыграли с «Финиксом», нам кажется, у подопечных Бьоркгрена будет шанс выступить достойнее.
Да, «Денвер» остается серьезным оппонентом, и Йокич с Марреем точно не будут сбавлять обороты, однако в игре их команды все равно просматривается небольшой спад, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +6,5» за 1.78.
Также берем «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 116,5» за 1.80. «Индиана» хорошо сыграла в обороне против «Финикса». Надеемся, что на фоне «Денвера» она тоже не дрогнет.