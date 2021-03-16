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    Добавит ли «Индиане» сил победа над «Финиксом»?

    «Денвер» — «Индиана». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Индиана»
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    Домантас Сабонис
    Во вторник, 16 марта, «Денвер» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 22 матча из 38.

    Подопечные Майка Мэлоуна с конца февраля одержали пять побед подряд, но их серия прервалась в недавней встрече с «Далласом» (103:116).

    И если Никола Йокич отметился 26 очками, 11 передачами и 8 подборами, то Джамал Маррей набрал лишь 10 баллов, реализовав 4 броска с игры из 13.

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    В лазарете «Денвера» находятся Гэри Харрис, Монте Моррис и Ар Джей Хэмптон, но все они сохраняют шанс выйти на паркет.

    «Индиана»

    «Индиана» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 20 поражениями.

    Команда Нэйта Бьоркгрена в восьми последних матчах потерпела сразу шесть поражений, в том числе от «Денвера» (103:113) 5 марта.

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    • А вот накануне «Пэйсерс» приятно удивили победой над «Финиксом» (122:111). Лучшим в составе победителей стал Домантас Сабонис, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 13 подборов и 10 передач.

    После травм у «Индианы» восстанавливаются Джереми Лэмб и Ти Джей Уоррен.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.51, победа «Индианы» — 3.10.

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    Совсем недавно «Пэйсерс» проиграли «Наггетс» с разницей в 10 баллов, но тогда игра явно не пошла ни у Сабониса, ни у Брогдона.

    Теперь же, когда они здорово сыграли с «Финиксом», нам кажется, у подопечных Бьоркгрена будет шанс выступить достойнее.

    Да, «Денвер» остается серьезным оппонентом, и Йокич с Марреем точно не будут сбавлять обороты, однако в игре их команды все равно просматривается небольшой спад, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +6,5» за 1.78.

    Также берем «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 116,5» за 1.80. «Индиана» хорошо сыграла в обороне против «Финикса». Надеемся, что на фоне «Денвера» она тоже не дрогнет.

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