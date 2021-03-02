Во вторник, 2 марта, «Чикаго» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 17 поражениями.

Неудачно начав регулярный чемпионат, подопечные Билли Донована разыгрались к середине февраля, когда выиграли пять из семи сыгранных встреч, уступив только «Филадельфии» (105:112) и «Финиксу» (97:106).

Баскетболисты «Буллз» могли рассчитывать на победу даже в игре с «Санз», но проиграли в заключительной четверти «-16». Самым результативным в этом поединке был Зак Лавин с 24 баллами.

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1 марта «Чикаго» должен был сыграть с «Торонто», но у канадской команды возникли проблемы с составом из-за коронавируса, поэтому матч был отложен.

После травм у «быков» восстанавливаются Чандлер Хатчинсон, Лаури Маркканен и Отто Портер.

«Денвер»

«Денвер» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 15 поражений.

В последнее время команда Майкла Мэлоуна играет нестабильно, чередуя триумфы с неудачами. Так, только за минувшую неделю она уступила «Атланте» (115:123) и «Вашингтону» (110:112), а также обыграла «Портленд» (111:106) и «Оклахому» (126:96).

В игре с «Тандер» Джамал Маррей набрал 26 очков, а Никола Йокич привычно оформил трипл-дабл из 19 очков, 13 передач и 11 подборов.

У «Денвера» травмы залечивают Джамайкл Грин, Гэри Харрис и Пол Миллсэп.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.56, победа «Чикаго» — 2.90.

Большим плюсом для «Буллз» обещают стать дополнительные выходные, которые помогут игрокам накопить силы.

Однако даже свежие баскетболисты «Чикаго» вряд ли остановят «Наггетс». Да, команда Майкла Мэлоуна нестабильна, но ее звезды практически в каждой игре блещут.

Что могут предложить «быки» в ответ на действия Маррея и Йокича? Разве что Зака Лавина, но с ним одним справиться проще, чем с двумя суперзвездами.

Вряд ли победа гостей будет крупной, но запас примерно в 5 баллов должен быть. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -4,5» за 1.81.

Также можно взять «победу гостей в четвертой четверти» за 1.85. Полагаем, что «Чикаго» некоторое время будет сохранять интригу, но в самый ответственный момент сложит оружие.