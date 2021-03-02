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    Окажет ли сопротивление «Денверу» отдохнувший «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Денвер». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Денвер»
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    Никола Йокич
    Во вторник, 2 марта, «Чикаго» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 17 поражениями.

    Неудачно начав регулярный чемпионат, подопечные Билли Донована разыгрались к середине февраля, когда выиграли пять из семи сыгранных встреч, уступив только «Филадельфии» (105:112) и «Финиксу» (97:106).

    Баскетболисты «Буллз» могли рассчитывать на победу даже в игре с «Санз», но проиграли в заключительной четверти «-16». Самым результативным в этом поединке был Зак Лавин с 24 баллами.

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    1 марта «Чикаго» должен был сыграть с «Торонто», но у канадской команды возникли проблемы с составом из-за коронавируса, поэтому матч был отложен.

    После травм у «быков» восстанавливаются Чандлер Хатчинсон, Лаури Маркканен и Отто Портер.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 15 поражений.

    В последнее время команда Майкла Мэлоуна играет нестабильно, чередуя триумфы с неудачами. Так, только за минувшую неделю она уступила «Атланте» (115:123) и «Вашингтону» (110:112), а также обыграла «Портленд» (111:106) и «Оклахому» (126:96).

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    • В игре с «Тандер» Джамал Маррей набрал 26 очков, а Никола Йокич привычно оформил трипл-дабл из 19 очков, 13 передач и 11 подборов.

    У «Денвера» травмы залечивают Джамайкл Грин, Гэри Харрис и Пол Миллсэп.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.56, победа «Чикаго» — 2.90.

    Большим плюсом для «Буллз» обещают стать дополнительные выходные, которые помогут игрокам накопить силы.

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    Однако даже свежие баскетболисты «Чикаго» вряд ли остановят «Наггетс». Да, команда Майкла Мэлоуна нестабильна, но ее звезды практически в каждой игре блещут.

    Что могут предложить «быки» в ответ на действия Маррея и Йокича? Разве что Зака Лавина, но с ним одним справиться проще, чем с двумя суперзвездами.

    Вряд ли победа гостей будет крупной, но запас примерно в 5 баллов должен быть. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -4,5» за 1.81.

    Также можно взять «победу гостей в четвертой четверти» за 1.85. Полагаем, что «Чикаго» некоторое время будет сохранять интригу, но в самый ответственный момент сложит оружие.

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