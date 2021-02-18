В четверг, 18 февраля, «Нью-Орлеан» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и 15 поражений.

В феврале команда Стэна ван Ганди успела порадовать четырехматчевой серией побед, которая все же оборвалась с началом выездного турне.

В гостях «Пеликанс» уступили «Чикаго» (116:129), «Далласу» (130:143) и «Детройту» (112:123), а вперед их еще ждет встреча с «Мемфисом».

Лучшим по результативности во время этой неудачной серии был Зайон Уильямсон, которому лишь немного уступал Брэндон Ингрэм.

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Серьезных кадровых проблем у «Нью-Орлеана» в настоящее время нет.

«Портленд»

«Портленд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и десятью поражениями.

В этом месяце подопечные Терри Стоттса проиграли всего две встречи, а четыре последние и вовсе выиграли.

Накануне «Трэйл Блэйзерс» одолели «Даллас» (121:118) благодаря 34 очкам и 11 передачам Дамиана Лилларда. Перед вылетом в Нью-Орлеан их ждет матч с «Оклахомой».

Среди травмированных у «Портленда» значатся Родни Худ, Зак Коллинс, Гарри Джайлс, Юсуф Нуркич и Си Джей Макколлум.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Орлеана» — 1.83, победа «Портленда» — 2.29.

Большой проблемой «Трэйл Блэйзерс» остаются травмы Нуркича и Макколлума. Без этих двух игроков стартовой пятерки подопечные Терри Стоттса вынуждены тратить дополнительные силы, чтобы добиваться нужных результатов.

И все же, несмотря на проблемы, орегонцы в последнее время радуют своей игрой, так что способны огорчить кризисный «Нью-Орлеан», который приедет домой уставшим после длительной выездной серии. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +3,5» за 1.79.

Также можно взять «тотал больше 230,5» за 1.88, поскольку эти команды любят играть без особой оглядки на надежность в обороне.