ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса Диего КостаТрансферный дайджест. 9-15 февраля bwinЕдинственное верное решение. Российский bwin заявил о прекращении работы
  • 22:03
    • Пике попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с ПСЖ
  • 22:11
    • «Лейпциг» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы
  • 21:57
    • СКА одолел «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва
  • 21:46
    • ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова
  • 21:35
    • Московское «Динамо» забросило шесть шайб в Минске
  • 20:35
    • «Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА
  • 20:19
    • Брых — лучший арбитр XXI века по версии IFFHS
    Все новости спорта

    Справится ли «Портленд» с «Нью-Орлеаном»?

    «Нью-Орлеан» — «Портленд». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 февраля 2020 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Портленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамиан Лиллард
    В четверг, 18 февраля, «Нью-Орлеан» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и 15 поражений.

    В феврале команда Стэна ван Ганди успела порадовать четырехматчевой серией побед, которая все же оборвалась с началом выездного турне.

    В гостях «Пеликанс» уступили «Чикаго» (116:129), «Далласу» (130:143) и «Детройту» (112:123), а вперед их еще ждет встреча с «Мемфисом».

    Лучшим по результативности во время этой неудачной серии был Зайон Уильямсон, которому лишь немного уступал Брэндон Ингрэм.

    Все прогнозы на НБА

    Серьезных кадровых проблем у «Нью-Орлеана» в настоящее время нет.

    «Портленд»

    «Портленд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и десятью поражениями.

    В этом месяце подопечные Терри Стоттса проиграли всего две встречи, а четыре последние и вовсе выиграли.

  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
  • Где продолжит карьеру скандальный форвард, переберется ли итальянский голкипер в Париж, кем «Милан» заменит Ибру и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Накануне «Трэйл Блэйзерс» одолели «Даллас» (121:118) благодаря 34 очкам и 11 передачам Дамиана Лилларда. Перед вылетом в Нью-Орлеан их ждет матч с «Оклахомой».

    Среди травмированных у «Портленда» значатся Родни Худ, Зак Коллинс, Гарри Джайлс, Юсуф Нуркич и Си Джей Макколлум.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Орлеана» — 1.83, победа «Портленда» — 2.29.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Большой проблемой «Трэйл Блэйзерс» остаются травмы Нуркича и Макколлума. Без этих двух игроков стартовой пятерки подопечные Терри Стоттса вынуждены тратить дополнительные силы, чтобы добиваться нужных результатов.

    И все же, несмотря на проблемы, орегонцы в последнее время радуют своей игрой, так что способны огорчить кризисный «Нью-Орлеан», который приедет домой уставшим после длительной выездной серии. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +3,5» за 1.79.

    Также можно взять «тотал больше 230,5» за 1.88, поскольку эти команды любят играть без особой оглядки на надежность в обороне.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Барти — Мухова
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Милуоки — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Нью-Орлеан» — «Портленд» 18.02.2021 в 04:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.79.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры