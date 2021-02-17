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    Победит ли «Милуоки» в матче с «Торонто»?

    «Милуоки» — «Торонто». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Торонто»
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    Яннис Адетокунбо
    В среду, 17 февраля, «Милуоки» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Февраля 2021 года
    Милуоки
  • НБА
    •  Милуоки 04:00 Торонто Торонто
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    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 11 поражениями.

    Команда Майка Буденхольцера начала февраль с пяти побед подряд, но затем поочередно проиграла «Финиксу» (124:125), «Юте» (115:129) и «Оклахоме» (109:114).

    Во встрече с «Тандер» шикарный трипл-дабл из 24 очков, 17 подборов и 10 результативных передач оформил Яннис Адетокунбо.

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    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Джру Холидэй и Джордан Нвора.

    «Торонто»

    «Торонто» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 15 поражений.

    Подопечные Ника Нерса тоже начали этот месяц успешно, выиграв пять из шести встреч. А вот в двух последних матчах они проиграли «Бостону» (106:120) и «Миннесоте» (112:116).

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    • У «Рэпторс» самым результативным в игре с «Тимбервулвз» стал Кайл Лоури, записавший себе в актив 24 очка.

    «Торонто» пока не может рассчитывать Патрик Маккоу, О Джи Ануноби и Юта Ватанабэ.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.47, победа «Торонто» — 3.25.

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    Действительно, «Бакс» — явные фавориты в этой игре, поскольку у «Рэпторз» ужасная оборона на периметре, чем просто обязаны воспользоваться снайперы хозяев.

    Кроме того, в канадской команде нет того игрока, который мог бы сдержать Адетокунбо в «краске», а это еще одно большое преимущество подопечных Майка Буденхольцера.

    Да, тренерский штаб «Торонто» может увеличить игровое время Фреда Ванвлита, Паскаля Сиакама и Лоури, чтобы сильно не отставать, но это вряд ли поможет. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.82.

    Также ставим на «индивидуальный тотал "Торонто" меньше 114,5» за 1.79. У «Рэпторс» 22-я по силе атака в лиге, которая не должна внезапно ожить в матче с одним из лидеров конференции.

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