В понедельник, 15 февраля, «Денвер» примет «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Болл-арене», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 11 поражений.

Как для полуфиналиста прошлогоднего плей-офф, команда Майка Мэлоуна выступает слишком нестабильно, из-за чего вполне может выпасть из топ-8.

Да, в двух последних матчах «Наггетс» обыграли «Кливленд» (133:95) и «Оклахому» (97:95), но перед этим уступили «Милуоки» (112:125), «Сакраменто» (114:119) и «Лейкерс» (93:114).

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Пи Джей Дозьер, Гэри Харрис и Грег Уиттингтон.

«Лейкерс»

Баскетболисты «Лейкерс» идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции с 21 победой в 27 матчах.

Победная серия действующих чемпионов НБА насчитывают уже семь встреч, то есть в феврале они еще не проигрывали.

Накануне калифорнийцы нанесли поражение «Мемфису» (115:105). Самыми результативными уже привычно стали Энтони Дэвис, набравший 35 очков, и Леброн Джеймс, в активе которого 28 баллов.

Серьезных кадровых проблем у «Лейкерс» нет. Ближайшую игру рискует пропустить только Костас Адетокунбо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.80, победа «Денвера» — 2.33.

В последнее время даже в самых сложных ситуациях калифорнийцы демонстрировали несгибаемый характер, позволявший им выигрывать встречи.

Не исключаем, что они не будут доминировать в игре с «Наггетс» с самого начала, но постепенно должны прибавлять и в конечном итоге добиться своего.

Да, теоретически «Денвер» способен навязать борьбу, но сейчас он не в той форме, чтобы мечтать об этом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -3,5» за 1.99.

В столь важном матче мы также вправе ожидать повышенной активности от Дэвиса и Джеймса, так что еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 109,5» за 1.90.