«Денвер»
«Денвер» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 11 поражений.
Как для полуфиналиста прошлогоднего плей-офф, команда Майка Мэлоуна выступает слишком нестабильно, из-за чего вполне может выпасть из топ-8.
Да, в двух последних матчах «Наггетс» обыграли «Кливленд» (133:95) и «Оклахому» (97:95), но перед этим уступили «Милуоки» (112:125), «Сакраменто» (114:119) и «Лейкерс» (93:114).
После травм у «Денвера» восстанавливаются Пи Джей Дозьер, Гэри Харрис и Грег Уиттингтон.
«Лейкерс»
Баскетболисты «Лейкерс» идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции с 21 победой в 27 матчах.
Победная серия действующих чемпионов НБА насчитывают уже семь встреч, то есть в феврале они еще не проигрывали.
Накануне калифорнийцы нанесли поражение «Мемфису» (115:105). Самыми результативными уже привычно стали Энтони Дэвис, набравший 35 очков, и Леброн Джеймс, в активе которого 28 баллов.
Серьезных кадровых проблем у «Лейкерс» нет. Ближайшую игру рискует пропустить только Костас Адетокунбо.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.80, победа «Денвера» — 2.33.
В последнее время даже в самых сложных ситуациях калифорнийцы демонстрировали несгибаемый характер, позволявший им выигрывать встречи.
Не исключаем, что они не будут доминировать в игре с «Наггетс» с самого начала, но постепенно должны прибавлять и в конечном итоге добиться своего.
Да, теоретически «Денвер» способен навязать борьбу, но сейчас он не в той форме, чтобы мечтать об этом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -3,5» за 1.99.
В столь важном матче мы также вправе ожидать повышенной активности от Дэвиса и Джеймса, так что еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 109,5» за 1.90.