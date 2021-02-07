В воскресенье, 7 февраля, «Сакраменто» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» идет 11-м в турнирной таблице Западной конференции с десятью победами в 21 сыгранном матче.

В шести предыдущих встречах подопечные Люка Уолтона одержали пять побед, проиграв только «Майами» (104:105).

Накануне «Кингз» порадовали своих болельщиков победой над «Бостоном» (116:111), когда Де'Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 результативных передач.

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После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Неманья Бьелица, Джамиус Рэмси и Дакуан Джеффрис.

«Денвер»

«Денвер» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и девять поражений.

С 20 по 28 января команда Майка Мэлоуна одержала пять побед подряд, но после этого выиграла только у «Юты» (128:117), уступив «Сан-Антонио» (109:119) и «Лейкерс» (93:114).

Во встрече с действующим чемпионом «Наггетс» выиграли первую половину, однако после большого перерыва случился настоящий провал. Один из лидеров команды Никола Йокич набрал всего 13 очков.

Среди травмированных у «Денвера» значатся Пи Джей Дозьер, Факундо Кампаццо, Гэри Харрис и Грег Уиттингтон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.67, победа «Сакраменто» — 2.60.

Команды дважды пересекались между собой в этом сезоне, и в обоих случаях выигрывали баскетболисты «Кингз».

Почему же эксперты упорно не верят в подопечных Люка Уолтона? Дело в том, что по составу «Денвер» смотрится предпочтительнее. Не стоит забывать, что Йокич и Джамал Маррей в прошлом сезоне вывели команду в финал конференции.

И все же недооценка «королей» нам кажется немного несправедливой. Они набрали хороший ход, поэтому вполне способны на успех. Наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой +4,5» за 1.81.

Также возьмем «тотал первой половины больше 116,5» за 1.85. Ждем результативной игры в дебюте, в том числе и от «Денвера», которому важно ощутить уверенность после неудачи в противостоянии с «Лейкерс».