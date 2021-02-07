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    Поспособствует ли «Сакраменто» падению «Денвера»?

    «Сакраменто» — «Денвер». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 февраля 2020 года

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    «Сакраменто» — «Денвер»: прогноз и ставка
    Баскетболисты «Сакраменто»
    В воскресенье, 7 февраля, «Сакраменто» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Февраля 2021 года
    Сакраменто
  • НБА
    •  Сакраменто 01:00 Денвер Денвер
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    «Сакраменто»

    «Сакраменто» идет 11-м в турнирной таблице Западной конференции с десятью победами в 21 сыгранном матче.

    В шести предыдущих встречах подопечные Люка Уолтона одержали пять побед, проиграв только «Майами» (104:105).

    Накануне «Кингз» порадовали своих болельщиков победой над «Бостоном» (116:111), когда Де'Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 результативных передач.

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    После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Неманья Бьелица, Джамиус Рэмси и Дакуан Джеффрис.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и девять поражений.

    С 20 по 28 января команда Майка Мэлоуна одержала пять побед подряд, но после этого выиграла только у «Юты» (128:117), уступив «Сан-Антонио» (109:119) и «Лейкерс» (93:114).

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    • Во встрече с действующим чемпионом «Наггетс» выиграли первую половину, однако после большого перерыва случился настоящий провал. Один из лидеров команды Никола Йокич набрал всего 13 очков.

    Среди травмированных у «Денвера» значатся Пи Джей Дозьер, Факундо Кампаццо, Гэри Харрис и Грег Уиттингтон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.67, победа «Сакраменто» — 2.60.

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    Команды дважды пересекались между собой в этом сезоне, и в обоих случаях выигрывали баскетболисты «Кингз».

    Почему же эксперты упорно не верят в подопечных Люка Уолтона? Дело в том, что по составу «Денвер» смотрится предпочтительнее. Не стоит забывать, что Йокич и Джамал Маррей в прошлом сезоне вывели команду в финал конференции.

    И все же недооценка «королей» нам кажется немного несправедливой. Они набрали хороший ход, поэтому вполне способны на успех. Наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой +4,5» за 1.81.

    Также возьмем «тотал первой половины больше 116,5» за 1.85. Ждем результативной игры в дебюте, в том числе и от «Денвера», которому важно ощутить уверенность после неудачи в противостоянии с «Лейкерс».

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