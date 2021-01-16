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    Поможет ли «Далласу» возвращение Порзингиса?

    «Милуоки» — «Даллас». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Даллас»
    Кристапс Порзингис
    В субботу, 16 января, «Милуоки» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету восемь побед и четыре поражения.

    В стартовых пяти матчах «Бакс» потерпели сразу три поражения, зато после этого одержали шесть побед в семи встречах.

    Накануне подопечные Майка Буденхольцера в гостях обыграли «Детройт» (110:101) благодаря трипл-даблу Янниса Адетокунбо, записавшему себе в актив 22 очка, 10 подборов и 10 передач.

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    После травмы у «Милуоки» восстанавливается форвард Торри Крэйг, повредивший нос.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и четырьмя поражениями.

    «Маверикс» начали сезон с четырех поражений в шести матчах, после чего поочередно выиграли у «Хьюстона» (113:100), «Денвера» (124:117), «Орландо» (112:98) и «Шарлотт» (104:93).

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    • В своем последнем матче команда Рика Карлайла победила «Хорнетс». Самым результативным стал Лука Дончич, набравший 34 очка при 13 подборах и 9 передачах.

    Среди травмированных у «Далласа» значатся Дуайт Пауэлл, Макси Клебер, Дориан Финни-Смит, Джош Ричардсон и Джален Брансон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.47, победа «Далласа» — 3.25.

    Безусловно, «Бакс» обладают более сбалансированным составом, тем более что у «Маверикс» хватает кадровых проблем.

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    Однако команда Рика Карлайла тоже сейчас на ходу, а возвращение в строй Кристапса Порзингиса добавляет ей оптимизма.

    Учитывая прекрасную форму Луки Дончича, нам кажется, что гости как минимум навяжут борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +6,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" больше 110,5» за 1.84.

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