«Милуоки» — «Даллас». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 января 2021 года

«Милуоки»
«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету восемь побед и четыре поражения.
В стартовых пяти матчах «Бакс» потерпели сразу три поражения, зато после этого одержали шесть побед в семи встречах.
Накануне подопечные Майка Буденхольцера в гостях обыграли «Детройт» (110:101) благодаря трипл-даблу Янниса Адетокунбо, записавшему себе в актив 22 очка, 10 подборов и 10 передач.
После травмы у «Милуоки» восстанавливается форвард Торри Крэйг, повредивший нос.
«Даллас»
«Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и четырьмя поражениями.
«Маверикс» начали сезон с четырех поражений в шести матчах, после чего поочередно выиграли у «Хьюстона» (113:100), «Денвера» (124:117), «Орландо» (112:98) и «Шарлотт» (104:93).
В своем последнем матче команда Рика Карлайла победила «Хорнетс». Самым результативным стал Лука Дончич, набравший 34 очка при 13 подборах и 9 передачах.
Среди травмированных у «Далласа» значатся Дуайт Пауэлл, Макси Клебер, Дориан Финни-Смит, Джош Ричардсон и Джален Брансон.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.47, победа «Далласа» — 3.25.
Безусловно, «Бакс» обладают более сбалансированным составом, тем более что у «Маверикс» хватает кадровых проблем.
Однако команда Рика Карлайла тоже сейчас на ходу, а возвращение в строй Кристапса Порзингиса добавляет ей оптимизма.
Учитывая прекрасную форму Луки Дончича, нам кажется, что гости как минимум навяжут борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +6,5» за 1.85.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" больше 110,5» за 1.84.