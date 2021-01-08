«Денвер» — «Даллас». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 8 января 2021 года

В пятницу, 8 января, «Денвер» у себя дома сыграет с «Далласом» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Пепси-центре», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету три победы и четыре поражения.

В пяти стартовых матчах подопечные Майка Мэлоуна одержали всего одну победу, но два триумфа подряд над «Миннесотой» (124:109 и 123:116) немного их взбодрили.

Лидером «Наггетс» по-прежнему остается центровой Никола Йокич, который 6 января в игре с «Тимбервулвз» отметился 35 очками, 15 подборами и 6 передачами.

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После травмы у «Денвера» восстанавливается форвард Майкл Портер.

«Даллас»

«Даллас» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции с тремя победами в семи матчах.

В своем последнем поединке «Маверикс» обыграли «Хьюстон» (113:100), сделав решающий рывок в заключительной четверти.

Лука Дончич оформил трипл-дабл из 33 очков, 16 подборов и 11 передач, тогда как Тим Хардэуэй записал на свой счет 30 очков со скамейки запасных. Таким образом техасцы реабилитировались за неожиданное поражение от «Чикаго» (108:118).

Центровой «Далласа» Кристапс Порзингис уже возобновил тренировки, но сыграть с «Денвером» он не сможет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.72, победа «Далласа» — 2.50.

Очевидно, что коллектив из Колорадо обладает более сбалансированным составом, тем более с учетом неготовности Порзингиса.

Однако первые недели регулярного чемпионата подарили нам много непредсказуемых результатов, которые, вероятно, будут и в будущем.

«Даллас» гордится своей надежной обороной, поэтому, если он справится с Йокичем и Джамалом Марреем, то у него появятся шансы.

Многое также будет зависеть от Дончича. Если он будет столь же эффективен, как во встрече с «Хьюстоном», то «Маверикс» могут преподнести сюрприз. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +4,5» за 1.80.

Также можно попробовать ставку «тотал меньше 226,5» за 1.94. Надеемся, что защита все же проявит себя с наилучшей стороны в этой игре. 0