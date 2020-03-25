«Лейкерс» — «Санз». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч любительской баскетбольной Space League 25 марта 2020 года

В среду, 25 марта, в рамках любительской баскетбольной Space League встретятся «Лэйкерс» и «Санз». Встреча начнется в 16:15 мск. Прогноз на «Лейкерс» — «Санз».

В то время, как НБА, Единая лига ВТБ и Евролига приостановили свои сезоны, матчи в баскетбольной Спейс Лиге — в полном разгаре.

Что же это за лига такая, упоминания о которой можно найти лишь на сайтах букмекерских контор, спросите вы, и попадете точно в цель.

Это любительская лига, в которой играют букмекеры, совершенно отчаявшиеся в условиях тотального закрытия спорта из-за пандемии коронавируса.

Взяв звучные имена команд НБА, букмекеры играют в баскетбол, сверяя прогрузы в бк непосредственно по ходу игры, поглядывая во время матча на мониторы на стене.

Конечный результат, как нетрудно догадаться, довольно рандомный. Столь же случайными будут и наши прогнозы. Выбора у вас всё равно нет!

Прогнозы и ставки

Матчи в Space League идут один за другим, в формате 2 по 10, четыре на четыре. И вот несколько прогноз на матчи игрового дня.

В 9:55 стартует встреча «Рапторс» — «Кавс». «Торонто» — одна из лучших команд в любительской лиге, играющая на атаку и много забрасывающая. «Кавс» — одни из лузеров лиги.

В 10:15 стартует встреча «Хорнетс» и «Буллс». Еще одна встреча фаворита и лузера. «Хорнетс» много забрасывает, так что можно поставить на индивидуальный тотал «Хорнетс».

Наконец, в 16:15 встреча «Лейкерс» и «Санз», о которых нам ничего неизвестно. Поэтому в память о Коби Брайанте рекомендуем ставить на победу «Лейкерс». 0