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    Почтит ли «Лейкерс» память Коби в Space League?

    «Лейкерс» — «Санз». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч любительской баскетбольной Space League 25 марта 2020 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз на «Лейкерс» — «Санз»
    Коби Брайант
    В среду, 25 марта, в рамках любительской баскетбольной Space League встретятся «Лэйкерс» и «Санз». Встреча начнется в 16:15 мск. Прогноз на «Лейкерс» — «Санз».
    В то время, как НБА, Единая лига ВТБ и Евролига приостановили свои сезоны, матчи в баскетбольной Спейс Лиге — в полном разгаре.

    Что же это за лига такая, упоминания о которой можно найти лишь на сайтах букмекерских контор, спросите вы, и попадете точно в цель.

    Это любительская лига, в которой играют букмекеры, совершенно отчаявшиеся в условиях тотального закрытия спорта из-за пандемии коронавируса.

    Взяв звучные имена команд НБА, букмекеры играют в баскетбол, сверяя прогрузы в бк непосредственно по ходу игры, поглядывая во время матча на мониторы на стене.

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    Конечный результат, как нетрудно догадаться, довольно рандомный. Столь же случайными будут и наши прогнозы. Выбора у вас всё равно нет!

    Прогнозы и ставки

    Матчи в Space League идут один за другим, в формате 2 по 10, четыре на четыре. И вот несколько прогноз на матчи игрового дня.

    В 9:55 стартует встреча «Рапторс» — «Кавс». «Торонто» — одна из лучших команд в любительской лиге, играющая на атаку и много забрасывающая. «Кавс» — одни из лузеров лиги.

    В 10:15 стартует встреча «Хорнетс» и «Буллс». Еще одна встреча фаворита и лузера. «Хорнетс» много забрасывает, так что можно поставить на индивидуальный тотал «Хорнетс».

    Наконец, в 16:15 встреча «Лейкерс» и «Санз», о которых нам ничего неизвестно. Поэтому в память о Коби Брайанте рекомендуем ставить на победу «Лейкерс». 0

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    «Лейкерс» — «Санз». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч любительской баскетбольной Space League 25 марта 2020 года. Прогноз на «Лейкерс» — «Санз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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