Казахстанский теннисист Александр Бублик официально объявил о досрочном завершении выступления в текущем сезоне-2026. Обладатель девяти титулов турниров категории ATP в одиночном разряде и 19-я ракетка мира принял решение отказаться от участия во всех оставшихся осенних соревнованиях.

Александр Бублик globallookpress.com

«Дорогие друзья, всем привет. Я выхожу к вам в прямой эфир, к сожалению, с не очень хорошими новостями. Но так бывает, ничего страшного.

К сожалению, с большей долей вероятности я буду вынужден закончить свой 2026 год на не очень позитивной ноте. Но при этом я благодарен тому, что я сделал за этот год. Я успел войти в десятку, выиграл турнир. Наконец-то приехал в Алма-Ату и почувствовал вашу любовь здесь, поэтому я всех вас обнимаю и всех жду в 2027 году.

С новыми силами, с новой вашей поддержкой, мы обязательно вернёмся и всё выиграем. Обнимаю», — сказал Бублик в видео, опубликованном в его телеграм-канале.