Первая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо. В матче второго круга ее соперница Полина Кудерметова из Узбекистана снялась с игры из-за травмы.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Кудерметова занимает 105-е место в мировом рейтинге. Встреча была остановлена в первом сете при счете 5:0 в пользу казахстанской спортсменки. За время на корте Рыбакина выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Кудерметова не подала навылет ни разу, совершила семь двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В матче за выход в полуфинал соревнований Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Катажиной Кавой.