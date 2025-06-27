Ольховский прокомментировал шансы россиян на Уимблдоне

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы наших теннисистов на стартующем на следующей неделе Уимблдоне.

«Достаточно неплохая сетка для наших ребят. В первом круге соперники игровые. У Рублева будет не очень приятный третий круг. У Хачанова неплохая сетка. Надо смотреть по первым матчам. Первые круги будут очень интересными, потому что все играющие. На бумаге сетка относительно неплохая», — сказал Ольховский «Чемпионату».

Соперники россиян в первом круге Уимблдона: Даниил Медведев (9) — Бенжамен Бонзи (Франция);

— Бенжамен Бонзи (Франция); Андрей Рублев (14) — Ласло Джере (Сербия);

— Ласло Джере (Сербия); Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);

— Маккензи Макдональд (США); Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).

Соперники россиян в первом круге Уимблдона:

Основная сетка турнира пройдет с 30 июня по 13 июля. В прошлом году английский мэйджор выиграл испанец Карлос Алькарас.