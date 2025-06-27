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    Ольховский прокомментировал шансы россиян на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Роман Сафиуллин Карен Хачанов
    Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы наших теннисистов на стартующем на следующей неделе Уимблдоне.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Достаточно неплохая сетка для наших ребят. В первом круге соперники игровые. У Рублева будет не очень приятный третий круг. У Хачанова неплохая сетка. Надо смотреть по первым матчам. Первые круги будут очень интересными, потому что все играющие. На бумаге сетка относительно неплохая», — сказал Ольховский «Чемпионату».

    Соперники россиян в первом круге Уимблдона:
    • Даниил Медведев (9) — Бенжамен Бонзи (Франция);
    • Андрей Рублев (14) — Ласло Джере (Сербия);
    • Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);
    • Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).

    Соперники россиян в первом круге Уимблдона:

    Основная сетка турнира пройдет с 30 июня по 13 июля. В прошлом году английский мэйджор выиграл испанец Карлос Алькарас.

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