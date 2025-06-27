Ольховский прокомментировал шансы россиян на Уимблдоне

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Достаточно неплохая сетка для наших ребят. В первом круге соперники игровые. У Рублева будет не очень приятный третий круг. У Хачанова неплохая сетка. Надо смотреть по первым матчам. Первые круги будут очень интересными, потому что все играющие. На бумаге сетка относительно неплохая», — сказал Ольховский «Чемпионату».
Соперники россиян в первом круге Уимблдона:
- Даниил Медведев (9) — Бенжамен Бонзи (Франция);
- Андрей Рублев (14) — Ласло Джере (Сербия);
- Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);
- Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).
Соперники россиян в первом круге Уимблдона:
Основная сетка турнира пройдет с 30 июня по 13 июля. В прошлом году английский мэйджор выиграл испанец Карлос Алькарас.