Стали известны все пары четвертьфинала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Мэдисон Киз Фото: globallookpress.com
Последней теннисисткой, пробившейся в 1/4 финала, стала американка Мэдисон Киз, которая в четвертом круге обыграла соотечественницу Хейли Баптист со счетом 6:3, 7:5.
Пары четвертьфинала «Ролан Гаррос» выглядят следующим образом:
Арина Соболенко (Белоруссия, №1 в рейтинге) — Чжэн Циньвэнь (Китай, №8)
Элина Свитолина (Украина, №13) — Ига Свeнтек (Польша, №5)
Мирра Андреева (Россия, №6) — Луи Буассон (Франция, WC)
Мэдисон Киз (США, №7) — Коко Гауфф (США, №2)
Матчи четвертьфинала пройдут 3 июня.