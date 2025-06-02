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    Стали известны все пары четвертьфинала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мэдисон Киз Арина Соболенко Чжэн Циньвэнь Элина Свитолина Мирра Андреева Ига Свентек Кори Гауфф 
    Стали известны все участницы четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.

    Мэдисон Киз
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    Мэдисон Киз

    Последней теннисисткой, пробившейся в 1/4 финала, стала американка Мэдисон Киз, которая в четвертом круге обыграла соотечественницу Хейли Баптист со счетом 6:3, 7:5.

    Пары четвертьфинала «Ролан Гаррос» выглядят следующим образом:

    Арина Соболенко (Белоруссия, №1 в рейтинге) — Чжэн Циньвэнь (Китай, №8)

    Элина Свитолина (Украина, №13) — Ига Свeнтек (Польша, №5)

    Мирра Андреева (Россия, №6) — Луи Буассон (Франция, WC)

    Мэдисон Киз (США, №7) — Коко Гауфф (США, №2)

    Матчи четвертьфинала пройдут 3 июня.

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