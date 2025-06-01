Томми Пол прошел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Американецвышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвертом круге Пол уверенно обыграл австралийца Алексея Попырина со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Пол сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов, тогда как Попырин выполнил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из десяти.

В четвертьфинале Томми Пол встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Беном Шелтоном.