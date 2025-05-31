Александрова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, вышла в четвtртый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга она уверенно обыграла 46-ю ракетку мира Веронику Кудерметову со счетом 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 22 минуты.

За это время Александрова подала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Кудерметова сделала 2 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, но смогла реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде Екатерина встретится с победительницей матча между чешкой Марией Боузковой и американкой Кори Гауфф.