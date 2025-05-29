ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Генрих МхитарянОбманчивый критерий. Мхитарян и Витинья доказали, что неудачи в АПЛ не делают тебя плохим игроком
  • 13:41
    • Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»-2025
    Все новости спорта

    Пегула вышла в 3-й круг РГ-2025

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула (3-я ракетка мира) уверенно пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»-2025.

    Джессика Пегула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Пегула

    В своем поединке Пегула в двух сетах переиграла свою соотечественницу Энн Ли (55) со счетом 6:3, 7:6.

    Мат длился 1 час 44 минуты. Пегула совершила один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. У ее соперницы 4 эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В четвертом круге открытого чемпионата Франции Пегуле предстоит встреча с чешкой Маркетой Вондроушовой (96).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Муте — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Елимай — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры