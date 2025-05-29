Пегула вышла в 3-й круг РГ-2025

Американка(3-я ракетка мира) уверенно пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»-2025.

В своем поединке Пегула в двух сетах переиграла свою соотечественницу Энн Ли (55) со счетом 6:3, 7:6.

Мат длился 1 час 44 минуты. Пегула совершила один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. У ее соперницы 4 эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В четвертом круге открытого чемпионата Франции Пегуле предстоит встреча с чешкой Маркетой Вондроушовой (96).