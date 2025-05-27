Медведев — о вылете из «Ролан Гаррос»: Я разочарован поражением

11-я ракетка мира россиянинпрокомментировал свой вылет в первом круге «Ролан Гаррос».

«Такие поражения ощущаются примерно одинаково. Тут на "Ролан Гаррос" я, например, в первых кругах раза три проигрывал пятисетовые матчи, каждый раз потом почти одно и то же: пару дней, может неделю чувствуешь себя не очень, следующий турнир может быть сложным, смена покрытия. Но работа на тренировках помогает, просто ждёшь, пока эмоционально встанешь на ноги.

Я не думаю, что мое отношение к поражениям сильно изменилось. Я разочарован поражением. В этом году у меня осталось 10 турниров, может быть 12. Мне нужно сыграть хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах британцу Кэмерону Норри и прекратил участие на турнире — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.