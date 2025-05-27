ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди
    Все новости спорта

    Медведев — о вылете из «Ролан Гаррос»: Я разочарован поражением

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Ролан Гаррос
    11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свой вылет в первом круге «Ролан Гаррос».

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Такие поражения ощущаются примерно одинаково. Тут на "Ролан Гаррос" я, например, в первых кругах раза три проигрывал пятисетовые матчи, каждый раз потом почти одно и то же: пару дней, может неделю чувствуешь себя не очень, следующий турнир может быть сложным, смена покрытия. Но работа на тренировках помогает, просто ждёшь, пока эмоционально встанешь на ноги.

    Я не думаю, что мое отношение к поражениям сильно изменилось. Я разочарован поражением. В этом году у меня осталось 10 турниров, может быть 12. Мне нужно сыграть хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах британцу Кэмерону Норри и прекратил участие на турнире — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В финале много голов не ждем
  • «Бетис» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Медведев продлит серию побед над Норри?
  • Медведев — Норри. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Рублев проиграет 227-й ракетке мира на старте Ролан Гаррос?
  • Рублев — Харрис. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бетис — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.99
  • Экспресс дня 28 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нава — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 21:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Нигерия — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дифферданж — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Левадия — Вапрус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры