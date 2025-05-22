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    Андрей Чесноков: Разве Норри — проходной двор для Медведева?

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карен Хачанов Андрей Рублёв
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал жеребьевку «Ролан Гаррос» для российских теннисистов.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Думаю, Хачанов лучше, чем Вукич. Это совершенно точно. Карен всегда неплохо играет на Ролан Гаррос, проходя в 3-й или 4-й круг. Разве Норри — проходной двор для Медведева? Для Медведева будет очень непростой матч. Для россиян — это самый сложный противник», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

    Даниил Медведев (11-й номер посева) в 1-м круге встретится с Кэмероном Норри (Великобритания). Карен Хачанов (24-й посев) сыграет с Александром Вукичем.
    Андрей Рублёв (17-й посев) сыграет с квалифаером или лаки-лузером.

    В женской сетке Мирра Андреева (6-й посев) и Диана Шнайдер (11-й посев) также представляют Россию.

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