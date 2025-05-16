Синнер: Нет причин расслабляться

Первая ракетка мира итальянецвысказался о разгромной победе над норвежцемв 1/4 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Синнер легко обыграл соперника в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

«Я очень рад находиться здесь и тому уровню, который я смог показать против Рууда. Я тщательно подготовился к матчу, зная, что игра против него вечером на этом корте пойдёт мне на пользу. Правда в том, что всё прошло замечательно. Для меня это был невероятный матч.

В любом случае нет причин расслабляться, потому что всё меняется очень быстро, и дальше нас ждёт ещё одна большая битва», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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В полуфинале «Мастерса» в Риме Синнер встретится с американцем Томми Полом.