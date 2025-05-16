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    Синнер: Нет причин расслабляться

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Каспер Рууд
    Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о разгромной победе над норвежцем Каспером Руудом в 1/4 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Синнер легко обыграл соперника в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Я очень рад находиться здесь и тому уровню, который я смог показать против Рууда. Я тщательно подготовился к матчу, зная, что игра против него вечером на этом корте пойдёт мне на пользу. Правда в том, что всё прошло замечательно. Для меня это был невероятный матч.

    В любом случае нет причин расслабляться, потому что всё меняется очень быстро, и дальше нас ждёт ещё одна большая битва», — приводит слова Синнера Punto de Break.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале «Мастерса» в Риме Синнер встретится с американцем Томми Полом.

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