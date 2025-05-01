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    Меншик: Алькарас — крутой парень, он продолжает показывать свой уровень

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Якуб Меншик
    Представитель Чехии Якуб Меншик высказался про Карлоса Алькараса. Он отметил сильные качества испанского спортсмена.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Не смог посмотреть документальный фильм. То, что сделал Карлос в его возрасте, невероятно. Он уже легенда, ведь у него такая сила духа. Почему бы и не добиться всего этого?

    Карлос — крутой парень, продолжает выходить на корт и показывать свой уровень. Конечно, нелегко, когда все на тебя смотрят как на главного фаворита, поэтому вполне нормально время от времени ощущать такое давление», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.

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    Сейчас Меншик занимает 23-е место в рейтинге ATP.

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