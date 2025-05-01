Меншик: Алькарас — крутой парень, он продолжает показывать свой уровень

Представитель Чехиивысказался про. Он отметил сильные качества испанского спортсмена.

«Не смог посмотреть документальный фильм. То, что сделал Карлос в его возрасте, невероятно. Он уже легенда, ведь у него такая сила духа. Почему бы и не добиться всего этого?

Карлос — крутой парень, продолжает выходить на корт и показывать свой уровень. Конечно, нелегко, когда все на тебя смотрят как на главного фаворита, поэтому вполне нормально время от времени ощущать такое давление», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.

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Сейчас Меншик занимает 23-е место в рейтинге ATP.