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    Джокович: Я всегда с очень приятными чувствами возвращаюсь в Мадрид

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Cерб Новак Джокович оценил свои шансы на победу на «Мастерсе» в Мадриде.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я всегда с очень приятными чувствами возвращаюсь в Мадрид, в Испанию. Я очень люблю эту страну. Я трижды выигрывал этот турнир, проводил выдающиеся матчи против Надаля и Алькараса.

    Последние шесть-семь лет я реже играл здесь, но я скучал по испанской публике, потому что они хорошо знают этот вид спорта и с большим уважением относятся к теннису. Я хорошо себя чувствую и надеюсь провести хороший турнир.

    Я всегда сохраняю оптимизм, но не могу сказать, вхожу ли в число фаворитов турнира, потому что в этом году у меня не очень хорошие результаты. Уровень, к которому я стремлюсь, может быть достигнут здесь или на "Ролан Гаррос". Надеюсь, это произойдет уже здесь», — приводит слова Джоковича Eurosport.

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    Сейчас Джокович является пятой ракеткой мира. Во 2-м круге «Мастерса» в Мадриде серб сразится с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и Борной Чоричем из Хорватии.

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