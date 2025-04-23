Джокович: Я всегда с очень приятными чувствами возвращаюсь в Мадрид

Cербоценил свои шансы на победу на «Мастерсе» в Мадриде.

«Я всегда с очень приятными чувствами возвращаюсь в Мадрид, в Испанию. Я очень люблю эту страну. Я трижды выигрывал этот турнир, проводил выдающиеся матчи против Надаля и Алькараса.

Последние шесть-семь лет я реже играл здесь, но я скучал по испанской публике, потому что они хорошо знают этот вид спорта и с большим уважением относятся к теннису. Я хорошо себя чувствую и надеюсь провести хороший турнир.

Я всегда сохраняю оптимизм, но не могу сказать, вхожу ли в число фаворитов турнира, потому что в этом году у меня не очень хорошие результаты. Уровень, к которому я стремлюсь, может быть достигнут здесь или на "Ролан Гаррос". Надеюсь, это произойдет уже здесь», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Прогнозы на теннис

Сейчас Джокович является пятой ракеткой мира. Во 2-м круге «Мастерса» в Мадриде серб сразится с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и Борной Чоричем из Хорватии.