Cоболенко выступила за повышение призовых на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка миравысказалась о требовании теннисистов увеличить призовые фонды на турнирах «Большого шлема».

«Мы действительно заслуживаем большей доли от общего дохода. Именно игроки создают это шоу, и справедливо было бы получать более существенный процент. Если сравнивать с ведущими лигами — НХЛ или НБА, разница в распределении доходов очевидна.

Я не хочу напрямую сравнивать разные виды спорта, но уверена: на каждом турнире мы заслуживаем более значительного вознаграждения за наш труд», — заявила белорусская теннисиста в интервью Punto de Break.

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До этого 20 теннисистов ATP и WTA написали письмо руководству турниров «Большого Шлема», где потребовали увеличить призовые.