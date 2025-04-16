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    Cоболенко выступила за повышение призовых на турнирах «Большого шлема»

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    Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о требовании теннисистов увеличить призовые фонды на турнирах «Большого шлема».

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мы действительно заслуживаем большей доли от общего дохода. Именно игроки создают это шоу, и справедливо было бы получать более существенный процент. Если сравнивать с ведущими лигами — НХЛ или НБА, разница в распределении доходов очевидна.

    Я не хочу напрямую сравнивать разные виды спорта, но уверена: на каждом турнире мы заслуживаем более значительного вознаграждения за наш труд», — заявила белорусская теннисиста в интервью Punto de Break.

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    До этого 20 теннисистов ATP и WTA написали письмо руководству турниров «Большого Шлема», где потребовали увеличить призовые.

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