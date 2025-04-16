Cоболенко выступила за повышение призовых на турнирах «Большого шлема»

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
«Мы действительно заслуживаем большей доли от общего дохода. Именно игроки создают это шоу, и справедливо было бы получать более существенный процент. Если сравнивать с ведущими лигами — НХЛ или НБА, разница в распределении доходов очевидна.
Я не хочу напрямую сравнивать разные виды спорта, но уверена: на каждом турнире мы заслуживаем более значительного вознаграждения за наш труд», — заявила белорусская теннисиста в интервью Punto de Break.
До этого 20 теннисистов ATP и WTA написали письмо руководству турниров «Большого Шлема», где потребовали увеличить призовые.