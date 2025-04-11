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    Пегула: Мне не нравятся двухнедельные турниры

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Джессика Пегула
    Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о расписании турниров WTA. Американке не нравятся соревнования, которые длятся две недели.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    «Мне не нравятся двухнедельные турниры, они такие длинные. Имею в виду турниры "Большого шлема". А потом вдруг такое ощущение: "Вау, теперь у нас есть все эти турниры 'Большого шлема' в течение года". Это может быть очень утомительным для психики. Похоже на день сурка, который снова и снова повторяется.

    Судя по тому, что я узнала от игроков, большинству не нравятся эти двухнедельные соревнования. Особенно если ты раньше времени проигрываешь и застреваешь — это самое страшное. Конечно, если ты побеждаешь, тебя это не так сильно волнует. Но бывает, что ты вылетаешь в первую неделю, а потом оказываешься в Европе на 10 дней и думаешь: "Что же мне делать эти 10 дней? Я же не могу вернуться домой". Это сильно беспокоит. У тебя стресс, ты платишь за тренеров и тех, кто в твоей команде», — сказала Пегула в интервью Бену Ротенбергу.

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    На данный момент Пегула является третьей ракеткой мира.

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