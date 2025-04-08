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    Циципас пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас Джордан Томпсон Джек Дрейпер Маркос Гирон
    Во втором круге «тысячника» в Монте-Карло грек Стефанос Циципас (8) победил австралийца Джордана Томпсона (38) со счетом 4:6, 6:4: 6:2.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    Соперники были на корте 2 часа 1 минуту. За это время Циципас сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8 заработанных.

    На счету Томпсона 5 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7 заработанных.

    Теперь Циципаса ждет встреча с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания). Напомним, что грек выиграл в прошлом году «Мастерс» в Монте-Карло.

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    В еще одном матче британец Джек Дрейпер легко разобрался с американцем Маркосом Гироном — 6:1, 6:1.

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