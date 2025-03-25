Свентек: Конечно, вернуться на первое место в рейтинге WTA — это важно

Польская теннисисткаотметила, ставит ли она перед собой цель вернуться на первое место в рейтинге WTA.

Сейчас Свентек находится на второй строчке рейтинга WTA. Лидирует белоруска Арина Соболенко.

«Ну, конечно, это важно. Это то, над чем мы работаем. Но чисто математически мне будет сложно вскоре вернуться на первую ракетку рейтинга, даже если я выиграю все турниры. Я понимаю, что у меня есть отставание, потому что я пропустила азиатскую серию. Восполнить эти очки не получится, потому что я много выигрывала в прошлом году в начале сезона.

Я просто сосредоточена на работе. Если я буду хорошо играть, то верну первую строчку рейтинга. Кроме того, Арина отлично выступает. Никто не ожидает, что она внезапно провалится. Я думаю, что мы обе соревнуемся примерно на одинаковом уровне. Мы обе заслуживаем бороться за первое место», — приводит Tennis Up to Date слова Свентек.

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Ранее Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3.