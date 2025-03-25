ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ян БлаховичОчередной бой Блаховича закончился скандалом. UFC списал со счетов польского ветерана
    Все новости спорта

    Свентек: Конечно, вернуться на первое место в рейтинге WTA — это важно

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек отметила, ставит ли она перед собой цель вернуться на первое место в рейтинге WTA.

    Ига Свентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек

    Сейчас Свентек находится на второй строчке рейтинга WTA. Лидирует белоруска Арина Соболенко.

    «Ну, конечно, это важно. Это то, над чем мы работаем. Но чисто математически мне будет сложно вскоре вернуться на первую ракетку рейтинга, даже если я выиграю все турниры. Я понимаю, что у меня есть отставание, потому что я пропустила азиатскую серию. Восполнить эти очки не получится, потому что я много выигрывала в прошлом году в начале сезона.

    Я просто сосредоточена на работе. Если я буду хорошо играть, то верну первую строчку рейтинга. Кроме того, Арина отлично выступает. Никто не ожидает, что она внезапно провалится. Я думаю, что мы обе соревнуемся примерно на одинаковом уровне. Мы обе заслуживаем бороться за первое место», — приводит Tennis Up to Date слова Свентек.

    Прогнозы на теннис

    Ранее Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия укажет Замбии ее место
  • Россия — Замбия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Аргентина не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности?
  • Аргентина — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?
  • Лихтенштейн — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:452025
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры