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    Радукану во второй раз в 2025 году завершила сотрудничество с тренером

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эмма Радукану
    Британская теннисистка Эмма Радукану завершила сотрудничество со словацким тренером Владимиром Платеником после одного матча на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

    Эмма Радукану
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    Эмма Радукану

    Стоит отметить, что в 2025 году Радукану прекратила работу уже с двумя специалистами.

    «Эмма испытывает огромное уважение к Владо и работе, которую они сделали, но она двигалась не совсем в правильном направлении. Теперь Эмма сосредоточена на том, чтобы выступить как можно лучше в Майами, после уверенного старта, и продолжит искать подходящего тренера», — приводит слова представителя Радукану Tennis365.

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    Ранее Платеник тренировал российских теннисисток Дарью Касаткину и Веронику Кудерметову.

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