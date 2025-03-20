Радукану во второй раз в 2025 году завершила сотрудничество с тренером

Британская теннисистказавершила сотрудничество со словацким тренеромпосле одного матча на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Стоит отметить, что в 2025 году Радукану прекратила работу уже с двумя специалистами.

«Эмма испытывает огромное уважение к Владо и работе, которую они сделали, но она двигалась не совсем в правильном направлении. Теперь Эмма сосредоточена на том, чтобы выступить как можно лучше в Майами, после уверенного старта, и продолжит искать подходящего тренера», — приводит слова представителя Радукану Tennis365.

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Ранее Платеник тренировал российских теннисисток Дарью Касаткину и Веронику Кудерметову.