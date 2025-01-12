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    Соболенко: Три года назад в этой ситуации я бы проиграла первый сет

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Арина Соболенко Слоан Стивенс
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс (6:3, 6:2) на старте Открытого чемпионата Австралии.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Я рада, что при счете 4:3 в первом сете я смогла вернуться в игру. Думаю, это был ключевой момент матча.

    Если сравнивать себя с той Ариной, которая была три года назад, то в тот момент я бы в такой ситуации расстроилась и, вероятно, проиграла бы первый сет. Я не уверена даже, что смогла бы выиграть матч.

    Я очень рада, что улучшила свою психологическую устойчивость. Я могу оставаться сосредоточенной независимо от счета и ситуации.

    Это был тяжелый матч. У меня всегда тяжелые матчи против Слоан. Я рада, что смогла довести матч до победы в двух сетах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на Australian Open

    Во 2-м круге турнира Аustralian Оpen — 2025 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро (52-я ракетка мира).

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