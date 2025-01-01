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    Петрова: Джокович еще может выиграть турнир «Большого шлема»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA ATP Надежда Петрова Новак Джокович 
    Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о перспективах 37-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича.

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    «Новое поколение активно догоняет топовых игроков, в прошедшем году доминировал Янник Синнер. Что касается Новака, я бы начала с Олимпиады в Токио, где он не смог взять медаль, не стал играть за третье место. Видимо, это оставалось для него открытой раной, которая мучила его четыре года. Мне кажется, в этот раз он готовился брать золото, это было по нему видно. Это показала и вторая часть сезона, которая оказалась не очень удачной — он полностью выложился ради Олимпиады.

    Но Джокович знал, чего хотел. Конечно, теперь он восстанавливается, отдыхает, готовится к новому сезону. Он еще может посоревноваться в будущем, взять один "Большой шлем", а, может, и несколько. Но Новак и сам понимает, что годы берут свое. И сколько он еще сможет играть, зависит только от его любви к этому виду спорта и от его желания», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

    Напомним, что Джокович уже является 24-кратным победителем турнира «Большого шлема».

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