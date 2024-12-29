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    Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене в парном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Калинская
    Российская теннисистка Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон пробились в 1/4 финала турнира в Брисбене в парном разряде.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    В матче первого круга они в двух партиях одолели дуэт Мию Като (Япония)/Джулиана Олмос (Мексика) — 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 11 минут.

    У Калинской и Хон два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

    Их соперницы ни разу не подали навылет, не сделали ни одной двойной ошибки и выиграли один брейк-пойнт из девяти.

    Прогнозы на теннис

    Соперницами Калинской и Хон в 1/4 финала станут победительницы матча между первыми сеяными Чань Хаочин (Тайвань)/Людмила Киченок (Украина) и австралийским дуэтом Талия Гибсон/Майя Джойнт.

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