Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене в парном разряде

Российская теннисисткаи австралийкапробились в 1/4 финала турнира в Брисбене в парном разряде.

В матче первого круга они в двух партиях одолели дуэт Мию Като (Япония)/Джулиана Олмос (Мексика) — 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 11 минут.

У Калинской и Хон два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Их соперницы ни разу не подали навылет, не сделали ни одной двойной ошибки и выиграли один брейк-пойнт из девяти.

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Соперницами Калинской и Хон в 1/4 финала станут победительницы матча между первыми сеяными Чань Хаочин (Тайвань)/Людмила Киченок (Украина) и австралийским дуэтом Талия Гибсон/Майя Джойнт.