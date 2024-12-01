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    Циципас: Я очень горжусь тем, что делаю сейчас

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил свою игру в 2024 году. В прошедшем сезоне спортсмен завоевал один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Если мне нужно что-то сказать об этом сезоне — я очень горжусь тем, что делаю сейчас. В этом году у меня были крайне трудные времена, и я не был уверен, смогу ли продолжить играть. Теннис, поездки на турниры для меня уже не были важны.

    Было трудно, потому что я никогда не думал, что до этого дойдёт, но горжусь тем, как справлялся с ситуациями, было нелегко. Самым удивительным было приехать в Монте-Карло и снова выиграть титул. Внутри я не был на 100% уверен, что смогу это сделать из-за всего, что происходило», — приводит слова Циципаса We love tennis.

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    Циципас занимает 11-е место в рейтинге ATP.

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