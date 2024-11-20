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    Италия выиграла Кубок Билли Джин Кинг

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Жасмин Паолини Лючия Бронцетти Кубок Федерации
    Сборная Италии по теннису выиграла командные соревнования «Кубок Билли Джин Кинг» — 2024.

    Жасмин Паолини
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    Жасмин Паолини

    В решающем противостоянии итальянки со счетом 2:0 переиграли Словакию.

    В первой игре Лючия Бронцетти победила Викторию Грунчакову (6:2, 6:4), а затем Жасмин Паолини была сильнее Ребекки Шрамковой (6:2, 6:1).

    Для итальянок это пятая победа на этому турнире в истории. Ранее они побеждали тут в 2006, 2009, 2010 и 2013 годах.

    Страны-рекордсмены по количеству титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации:
    • США — 18 титулов;
    • Чехословакия/Чехия — 11;
    • Австралия — 7;
    • Италия — 5;
    • СССР/Россия — 5;
    • Испания — 5.
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