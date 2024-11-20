Италия выиграла Кубок Билли Джин Кинг

по теннису выиграла командные соревнования «Кубок Билли Джин Кинг» — 2024.

В решающем противостоянии итальянки со счетом 2:0 переиграли Словакию.

В первой игре Лючия Бронцетти победила Викторию Грунчакову (6:2, 6:4), а затем Жасмин Паолини была сильнее Ребекки Шрамковой (6:2, 6:1).

Для итальянок это пятая победа на этому турнире в истории. Ранее они побеждали тут в 2006, 2009, 2010 и 2013 годах.