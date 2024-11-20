Италия выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Жасмин Паолини Фото: globallookpress.com
В решающем противостоянии итальянки со счетом 2:0 переиграли Словакию.
В первой игре Лючия Бронцетти победила Викторию Грунчакову (6:2, 6:4), а затем Жасмин Паолини была сильнее Ребекки Шрамковой (6:2, 6:1).
Для итальянок это пятая победа на этому турнире в истории. Ранее они побеждали тут в 2006, 2009, 2010 и 2013 годах.
Страны-рекордсмены по количеству титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации:
- США — 18 титулов;
- Чехословакия/Чехия — 11;
- Австралия — 7;
- Италия — 5;
- СССР/Россия — 5;
- Испания — 5.