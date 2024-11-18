Фритц: Синнер не только лучший в мире, но и играет на очень высоком уровне

Американецпрокомментировал поражение от итальянцав финале Итогового турнира ATP.

«Синнер очень хорошо подавал, он также много рисковал на втором мяче, был очень агрессивен. Меня очень впечатлило это: в первой партии часто оказывался в положении 15-30 или 0-30, и при каждом ровном счёте или брейк-пойнте он подавал эйс.

Янник не только лучший в мире, но и играет на очень высоком уровне, особенно на задней линии. Хорошо, когда кто-то сильнее тебя, потому что так легче выявить свои слабые стороны и понять, в чём нужно совершенствоваться.

Раньше не чувствовал, что должен стоять на пятой строчке рейтинга, а теперь — наоборот. Это совсем другие ощущения, добился больших успехов. В начале сезона главной целью было финишировать в топ-5», — отметил Фритц на пресс-конференции.