Потапова досрочно закончила текущий сезон

Российская теннисистказаявила, что досрочно закончила текущий сезон. По словам спортсменки, теперь она намерена восстановить силы.

«Для начала хочется сказать, что мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Конечно, хотелось бы закончить на более высокой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвёл меня в не самый подходящий момент…

Ничего серьёзного, но рисковать было глупо, учитывая тот факт, что ранее была проведена операция. Время для отдыха, восстановления сил и полной перезагрузки!» — написала Потапова в соцсетях.

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В последний раз в 2024 году Потапова выходила на корт на турнире в Ухане (Китай), где по ходу матча второго круга снялась из-за повреждения.