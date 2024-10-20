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    Потапова досрочно закончила текущий сезон

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что досрочно закончила текущий сезон. По словам спортсменки, теперь она намерена восстановить силы.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «Для начала хочется сказать, что мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Конечно, хотелось бы закончить на более высокой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвёл меня в не самый подходящий момент…

    Ничего серьёзного, но рисковать было глупо, учитывая тот факт, что ранее была проведена операция. Время для отдыха, восстановления сил и полной перезагрузки!» — написала Потапова в соцсетях.

    Прогнозы на теннис

    В последний раз в 2024 году Потапова выходила на корт на турнире в Ухане (Китай), где по ходу матча второго круга снялась из-за повреждения.

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