Потапова досрочно закончила текущий сезон

Анастасия Потапова Фото: globallookpress.com
«Для начала хочется сказать, что мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Конечно, хотелось бы закончить на более высокой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвёл меня в не самый подходящий момент…
Ничего серьёзного, но рисковать было глупо, учитывая тот факт, что ранее была проведена операция. Время для отдыха, восстановления сил и полной перезагрузки!» — написала Потапова в соцсетях.
В последний раз в 2024 году Потапова выходила на корт на турнире в Ухане (Китай), где по ходу матча второго круга снялась из-за повреждения.