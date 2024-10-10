Синнер — о победе над Медведевым: Очень доволен, как справился с сегодняшним матчем

Первая ракетка мира итальянецпрокомментировал победу надв 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае.

Синнер одолел соперника в двух партиях со счетом 6:1, 6:4. Во время встречи Медведев брал медицинский перерыв.

«Я очень доволен тем, как справился с сегодняшним матчем. Из‑за проблем с плечом Медведев не мог нанести удар справа так хорошо, как ему хотелось бы. Надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Что касается меня, то это был отличный матч. Посмотрим, что я смогу сделать в полуфинале», — цитирует Синнера The Tennis Letter.

За выход в финал турнира Синнер поборется с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томаш Махач (Чехия, 30).