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    Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов
    Российский дуэт Андрей Рублев и Карен Хачанов успешно преодолел 1/16 финала в мужском парном разряде на «тысячнике» в китайском Шанхае.

    Карен Хачанов и Андрей Рублев
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    Карен Хачанов и Андрей Рублев

    В двух сетах они переиграли британца Нила Скупски и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 7:5, 7:5.

    Игра длилась 1 час 26 минут. Россияне выполнили шесть эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

    На счету их соперников две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

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    Теперь в 1/8 финала Хачанов и Рублев сыграют с победителями матча между аргентинской парой Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени и дуэтом Юго Нис (Монако)/Ян Зелиньский (Польша).

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