Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Российский дуэтуспешно преодолел 1/16 финала в мужском парном разряде на «тысячнике» в китайском Шанхае.

В двух сетах они переиграли британца Нила Скупски и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 7:5, 7:5.

Игра длилась 1 час 26 минут. Россияне выполнили шесть эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

На счету их соперников две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Прогнозы на теннис

Теперь в 1/8 финала Хачанов и Рублев сыграют с победителями матча между аргентинской парой Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени и дуэтом Юго Нис (Монако)/Ян Зелиньский (Польша).