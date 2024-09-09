Синнер опубликовал пост по итогам US Open 2024

Итальянский теннисист первая ракетка мираопубликовал в соцсетях пост после победы на Открытом чемпионате США-2024.

Синнер в финале турнира обыграл американца Тейлора Фритца со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

«Спасибо, Нью-Йорк! Для меня особая часть выиграть свой второй титул "Большого шлема" здесь после двух замечательных недель. Спасибо за всю поддержку, это так много значит для меня. Я хочу сказать, что очень люблю этот вид спорта.

Сейчас у меня есть время насладиться этим моментом с командой и семьёй, прежде чем мы вернёмся на корт, чтобы удачно выступить в конце сезона. Работа ни на минуту не останавливается, мы продолжим бороться», — написал Синнер в соцсетях.