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    Синнер опубликовал пост по итогам US Open 2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Янник Синнер
    Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер опубликовал в соцсетях пост после победы на Открытом чемпионате США-2024.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Синнер в финале турнира обыграл американца Тейлора Фритца со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

    «Спасибо, Нью-Йорк! Для меня особая часть выиграть свой второй титул "Большого шлема" здесь после двух замечательных недель. Спасибо за всю поддержку, это так много значит для меня. Я хочу сказать, что очень люблю этот вид спорта.

    Сейчас у меня есть время насладиться этим моментом с командой и семьёй, прежде чем мы вернёмся на корт, чтобы удачно выступить в конце сезона. Работа ни на минуту не останавливается, мы продолжим бороться», — написал Синнер в соцсетях.

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