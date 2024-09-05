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    Синнер: Посмотрим в полуфинале, что я могу сделать

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Даниил Медведев Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер ответил, как ему играется после допингового скандала. Первой ракетке мира удалось избежать дисквалификации.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Ранее Синнер в четырех партиях со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 одолел россиянина Даниила Медведева.

    «У меня есть моя команда и мои близкие мне люди. Они знают меня, знают, что я всегда придерживаюсь людей, которые меня понимают и верят мне. Это очень важная вещь. И, конечно, я очень рад, что они у меня есть. И среди тренеров, и за пределами теннисного корта.

    Да, очевидно, вначале была немного сложная ситуация, но, знаете, день за днём ​​всё шло к лучшему. Так что да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

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