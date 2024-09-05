Синнер: Посмотрим в полуфинале, что я могу сделать

Итальянецответил, как ему играется после допингового скандала. Первой ракетке мира удалось избежать дисквалификации.

Ранее Синнер в четырех партиях со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 одолел россиянина Даниила Медведева.

«У меня есть моя команда и мои близкие мне люди. Они знают меня, знают, что я всегда придерживаюсь людей, которые меня понимают и верят мне. Это очень важная вещь. И, конечно, я очень рад, что они у меня есть. И среди тренеров, и за пределами теннисного корта.

Да, очевидно, вначале была немного сложная ситуация, но, знаете, день за днём ​​всё шло к лучшему. Так что да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.