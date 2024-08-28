Свентек: Рахимова провоцировала меня

Польская теннисисткавысказалась о победе над россиянкойна старте US Open-2024.

Свентек победила со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

«Я довольна. Первые раунды никогда не бывают простыми. Очевидно, что я хочу кое-что улучшить и немного приспособиться, чтобы совершать меньше ошибок. Рада, что вышла во второй круг.

Чувствую, что допустила много ошибок, потому что моя соперница провоцировала меня на это. Я была сосредоточена на себе», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на US Open

Во втором круге Открытого чемпионата США Свентек сыграет против Ены Шибахары из Японии.