ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
    Все новости спорта

    Свентек: Рахимова провоцировала меня

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Ига Свентек Камилла Рахимова
    Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о победе над россиянкой Камиллой Рахимовой на старте US Open-2024.

    Ига Свентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек

    Свентек победила со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

    «Я довольна. Первые раунды никогда не бывают простыми. Очевидно, что я хочу кое-что улучшить и немного приспособиться, чтобы совершать меньше ошибок. Рада, что вышла во второй круг.

    Чувствую, что допустила много ошибок, потому что моя соперница провоцировала меня на это. Я была сосредоточена на себе», — сказала Свентек на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Во втором круге Открытого чемпионата США Свентек сыграет против Ены Шибахары из Японии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Серветт» и «Челси» много не забьют
  • «Серветт» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Динамо» быстро обуздает самарцев
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Команда Карпина снова приложит «газовиков»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Карабах — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры