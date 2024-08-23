Синнер впервые прокомментировал свой допинг-скандал

Итальянский теннисиствысказался о своем допинговом скандале.

«Я всегда считал, что мог играть в теннис потому, что в своей голове знал, что не сделал ничего плохого. Знал, что я был очень чистым, знал, что всегда хотел быть честным игроком. Исходя из новостей, что-то может измениться, но кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам.

Это непростой момент для меня и моей команды. Знаете, это ещё довольно свежая новость. Ну, посмотрим. Сейчас я также знаю, кто мой друг, а кто — нет. Мои друзья понимают, что я никогда бы такого не сделал.

Насчёт репутации — посмотрим. Сейчас двигаемся вперёд, нет? Потому что я это не могу контролировать.

Конечно, неидеально перед турниром "Большого шлема". Но понимаете, в своей голове я знаю, что не сделал ничего неправильного. Мне уже приходилось играть на протяжении нескольких месяцев, думая об этом. Я себе напоминал, что не сделал ничего плохого. Я всегда уважал антидопинговые правила и всегда буду.

Разумеется, конечный результат — это облегчение. Просто рад сюда вернуться. Замечательный город, отличное место для игры в теннис. Буду стараться наслаждаться этим, насколько смогу, и надеюсь, что проведу хороший турнир», — — отметил Синнер на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Синнер сдал две положительные допинг‑пробы в марте. Спортсмен избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное анаболическое вещество клостебол попало в его организм случайно.