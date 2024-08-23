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    Синнер впервые прокомментировал свой допинг-скандал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своем допинговом скандале.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Я всегда считал, что мог играть в теннис потому, что в своей голове знал, что не сделал ничего плохого. Знал, что я был очень чистым, знал, что всегда хотел быть честным игроком. Исходя из новостей, что-то может измениться, но кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам.

    Это непростой момент для меня и моей команды. Знаете, это ещё довольно свежая новость. Ну, посмотрим. Сейчас я также знаю, кто мой друг, а кто — нет. Мои друзья понимают, что я никогда бы такого не сделал.

    Насчёт репутации — посмотрим. Сейчас двигаемся вперёд, нет? Потому что я это не могу контролировать.

    Конечно, неидеально перед турниром "Большого шлема". Но понимаете, в своей голове я знаю, что не сделал ничего неправильного. Мне уже приходилось играть на протяжении нескольких месяцев, думая об этом. Я себе напоминал, что не сделал ничего плохого. Я всегда уважал антидопинговые правила и всегда буду.

    Разумеется, конечный результат — это облегчение. Просто рад сюда вернуться. Замечательный город, отличное место для игры в теннис. Буду стараться наслаждаться этим, насколько смогу, и надеюсь, что проведу хороший турнир», — — отметил Синнер на пресс-конференции.

  • Грандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • Репутация Янника Синнера и ATP почти уничтожена
  • 21/08/2024

    • Ранее стало известно, что Синнер сдал две положительные допинг‑пробы в марте. Спортсмен избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное анаболическое вещество клостебол попало в его организм случайно.

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