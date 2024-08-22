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    Чесноков: Мирра Андреева будет реальной претенденткой на титул на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис Мирра Андреева Ига Свентек Арина Соболенко US Open WTA
    Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что 17-летняя Мирра Андреева способна выиграть предстоящий Открытый чемпионат США по теннису.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Я смотрел матчи Мирры в Цинциннати и хочу отметить, что сейчас она потрясающе играет. Она обыграла там очень хороших соперниц, и ей немного не хватило до победы над Свентек.

    Мирра будет реальной претенденткой на титул на Открытом чемпионате США, уверен, она пройдет далеко.

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    • Понятно, что сбрасывать со счетов таких игроков, как Свентек и Арину Соболенко, победившую в Цинциннати, нельзя, но и Мирра будет в числе фаворитов.

    Турнир будет интересный и непредсказуемый», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

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