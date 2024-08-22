Чесноков: Мирра Андреева будет реальной претенденткой на титул на US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что 17-летняя Мирра Андреева способна выиграть предстоящий Открытый чемпионат США по теннису.

«Я смотрел матчи Мирры в Цинциннати и хочу отметить, что сейчас она потрясающе играет. Она обыграла там очень хороших соперниц, и ей немного не хватило до победы над Свентек.

Мирра будет реальной претенденткой на титул на Открытом чемпионате США, уверен, она пройдет далеко.

Понятно, что сбрасывать со счетов таких игроков, как Свентек и Арину Соболенко, победившую в Цинциннати, нельзя, но и Мирра будет в числе фаворитов.

Турнир будет интересный и непредсказуемый», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.